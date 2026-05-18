Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 18 de Mayo 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 18 de mayo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

02:12 horas. Se registra carga vehicular en la autopista México–Querétaro, km 88, dirección CDMX, por la atención de un choque por alcance múltiple e incendio entre tractocamiones y una camioneta pickup; sin afectación a los carriles de circulación.

01:51 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 266, dirección Cuernavaca, por un autobús con falla mecánica.

00:33 horas. Concluyeron las labores de mantenimiento sobre el Distribuidor Vial Palmira, en el Libramiento Cuernavaca, km 95, dirección CDMX, por lo que la circulación opera con normalidad.

00:28 horas. Continúa la presencia de neblina en la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, en la zona de las Cumbres de Maltrata; autoridades piden disminuir la velocidad y manejar con precaución.

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ASJ