Sheinbaum Propone Mover Elección Judicial a 2028: Estos Son los Puntos Clave de la Iniciativa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para mover la Elección Judicial a 2028.

En la conferencia mañanera de hoy, 18 de mayo de 2026, la mandataria dijo que si la Elección Judicial fuera en 2027, tendrían que haber casillas distintas y la gente debe votar para gobernador y presidentes municipales, luego deberían moverse a otra para votar por el Poder Judicial.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

Información en desarrollo…

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RMT