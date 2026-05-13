Los dirigentes nacionales de Morena, Ariadna Montiel, de los partidos del Trabajo (PT), Alberto Anaya, y del Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón, confirmaron este miércoles 13 de mayo de 2026 que contenderán en coalición en las próximas elecciones de 2027. De esta forma se dio el arranque de la mesa de coaliciones.

Así ve el PT y PVEM refrendar la coalición con Morena en 2027

Los dirigentes nacionales de Morena, PT y PVEM coincidieron en que la coalición está más sólida y adelantaron que construirán una plataforma política común y anuncian reuniones semanales para definir estrategia política y electoral.

PT

AlbertoAnaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), aseguró que la “coalición está más solida que nunca y no hay marcha atrás”.

“Que quede claro, la decisión de ir en coalición para el 2027 ya está tomada. No vamos a dar marcha atrás, creemos que es importante esta coalición se mantenga por el bien de México”, aseguró.

PVEM

Karen Castrejón, líder nacional del PVEM, confirmó que el Verde seguirá en alianza con Morena y el PT.

"Mantenemos la alianza con Morena, con el Partido del Trabajo, con esta gran coalición que ha dado muy buenos resultados. Y sobre todo decir que nos une esa convicción de seguir cambiando a México, del compromiso que tenemos sobre todo con la justicia social, con el profundo amor a nuestro país. Sabemos que una de las mayores fortalezas de esta alianza es precisamente eso: la diversidad de los tres partidos”, destacó.

Enfatizó que se analizarán en qué estados cada partido propondrá sus perfiles.

Candidatos de Morena se definirán a través de tres filtros

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional, anunció que los candidatos de Morena se definirán a través de tres filtros:

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Opinión de la ciudadanía

No tengan antecedentes ‘cuestionables’

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