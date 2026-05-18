¿Por Qué la UIF Congeló Cuentas a Rubén Rocha Moya y a Exfuncionarios de Sinaloa?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó hoy, 18 de mayo de 2026, que bloqueó las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y de varios exfuncionarios de la entidad, luego de los señalamientos en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

En contexto: La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó de presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa a Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios mexicanos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó de presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa a Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios mexicanos. En N+ , te decimos quiénes son los 10 mexicanos señalados en Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico.

, te decimos quiénes son los 10 mexicanos señalados en Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico. La semana pasada, el Gabinete de Seguridad confirmó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de la entidad, fueron detenidos en Estados Unidos.

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UIF confirma el bloqueo de cuentas a Rubén Rocha Moya y otros funcionarios

En un comunicado, la UIF detalló este lunes que agregó a varios funcionarios a la “Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano”.

La dependencia apuntó que los reportes, conocidos como LPB 24 Horas, que son emitidos por instituciones financieras, "derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”.

La UIF explicó que realizó “la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional” y que este tipo de medidas “no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”.

Precisó que “las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”.

La Unidad de Inteligencia Financiera agregó que está analizando información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, “con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano”.

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026

Sheinbaum afirma que se trata de una medida preventiva

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que se trata de una medida preventiva por la orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

Apuntó que los bancos en México tienen relación con los de Estados Unidos y “toman una serie de medidas y de manera automática, preventivamente, lo hace la UIF”.

La mandataria señaló que “son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la UIF detallará por qué le congelaron las cuentas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de Sinaloa señalados por EE. UU. de vínculos con el crimen organizado. pic.twitter.com/sBRlWkUTiY — NMás (@nmas) May 18, 2026

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RMT