Enrique Inzunza Niega Contacto con Autoridades de EUA; “Estoy en Sinaloa”, Dice

El senador Enrique Inzunza Cázarez negó haber tenido cualquier contacto con autoridades de Estados Unidos y rechazó las acusaciones que lo relacionan con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el legislador calificó como falsas las versiones publicadas sobre su presunta relación con autoridades extranjeras y aseguró que no existe motivo para contratar abogados.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, escribió.

Inzunza Cázarez también rechazó las imputaciones que se han formulado en su contra y sostuvo que carecen de sustento.

“Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento”, afirmó.

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"Estoy en Sinaloa", dice

El senador señaló que actualmente se encuentra en Sinaloa, su estado natal, acompañado de personas a las que describió como honestas.

“Estoy en Sinaloa, mi tierra, de la que estoy orgulloso, con las y los míos, gente buena y honesta”, expresó.

Asimismo, aseguró que atenderá de manera personal cualquier requerimiento que, en su caso, le formulen las autoridades mexicanas, conforme a sus facultades constitucionales.

“Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”, concluyó el legislador morenista.

Enrique Inzunza No Acude a Comisión Permanente

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