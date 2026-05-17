Desmantelan Cinco Laboratorios de Elaboración de Drogas Sintéticas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), en acciones diferentes, desmantelaron cinco laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas y localizaron un terreno con metanfetamina, en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

En El Saucillo, Jalisco, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 600 kilos de producto terminado, 750 litros de precursores químicos, 425 kilos de sustancias sólidas, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas. Posteriormente, durante recorridos de disuasión en inmediaciones de El Capomo, Nayarit, se localizaron 780 kilogramos de metanfetaminas sólidas y 300 litros de metanfetamina líquida.

Este aseguramiento está relacionado con Audias “N”, alias “El Jardinero”, operador de alto nivel de un grupo criminal, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la producción y distribución de drogas sintéticas en la región.

En el poblado de Corralejo, Sinaloa, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 1,500 litros de producto terminado, así como 2,500 litros de precursores químicos, 3,100 litros de sustancia de uso dual, 1,200 kilos de sosa cáustica, así como diversas herramientas utilizadas para la elaboración de narcóticos.

En el poblado de Corral Viejo, Sinaloa, se desmanteló un laboratorio clandestino donde se aseguraron 1,250 litros de producto terminado, así como mil kilos de cloruro de amonio, ollas de peltre, tinas y medios tambos empleados para la producción de drogas sintéticas. De igual manera, en el mismo poblado, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente 500 litros de ácido acético, 1,500 kilos de ácido tartárico y 75 kilos de sustancias de uso dual.

En otro evento, también en el poblado de Corral Viejo, Sinaloa, personal naval localizó y desmanteló otro laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente mil kilos de producto terminado, de los cuales 400 se encontraban en proceso de secado y 600 en proceso de cocimiento, 100 litros de metanol, 500 kilos de sosa cáustica, 440 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo. Todo el material asegurado en las diferentes acciones fue inhabilitado para evitar su reutilización, además fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

La afectación económica estimada a la delincuencia organizada asciende a más de 650 millones de pesos.

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