Cronología: Así Desapareció y Hallaron sin Vida a Blanca Adriana tras Cirugía Estética en Puebla

El caso de Blanca Adriana Vazquez Montiel ha conmocionado al país. La mujer desapareció luego de realizarse un tratamiento estético en la Clínica Detox Zavaleta en la colonia Santa Cruz Buenavista, Puebla. Luego de una intensa búsqueda, este 21 de mayo de 2026, la encontraron sin vida en Tlaxcala.

La Fiscalía General de Puebla informó que el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en el municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.

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“El cuerpo sin vida de una mujer con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida Blanca Adriana N”, indicó.

"Las vestimentas que llevaba la señora Blanca al ingresar a la clínica y que coincide plenamente con el cuerpo que nos mandan las fotografías, asimismo y sobre todo lo que más nos da que sí la señora Blanca, es un tatuaje de un beso en la nuca, esa es una seña que tiene y con la que los familiares nos dijeron que contaba la señora Blanca”, puntualizó.

Pero, ¿qué pasó con Blanca Adriana, cómo desapareció y qué se sabe de los responsables?

Una promoción para un tratamiento estético

El lunes 18 de mayo, Blanca Adriana, de 37 años de edad, encontró en redes sociales una promoción sobre un tratamiento estético. Así que decidió acudir al establecimiento de belleza identificado como “Detox” (o Aditox Clinic), en la calzada Zavaleta de la colonia Santa Cruz Buenavista. Blanca Adriana fue acompañada de su esposo para pedir más información y hacerse una valoración.

En ese momento, el personal la convenció de realizarse ese mismo día un procedimiento estético de eliminación de grasa abdominal.

Su esposo salió a comprar vendas, y no volvió a ver a Blanca Adriana

Ese mismo día las autoridades de Puebla recibieron una denuncia sobre la desaparición de una mujer, la cual había acudido a hacerse una liposucción. El esposo de Blanca Adriana relató cómo fue la última vez que la vio en la supuesta clínica.

Aproximadamente una hora después de iniciar el procedimiento, una supuesta doctora le solicitó que saliera a comprar una faja compresiva, vendas y medicamentos que necesitaría su esposa. Por ello, acudió a hacer las compras solicitadas y al regresar, unos 30 o 60 minutos después, comenzó el viacrucis.

Video: Blanca Adriana Vázquez Montiel Localizada Muerta Atltzayanca Tlaxcala tras Acudir a Clínica Belleza Detox

Lo anterior, porque encontró la Clínica Detox Zavaleta cerrada y sin nadie. No volvió a tener contacto con su esposa. A partir de ese momento comenzó una jornada intensa para dar con su paradero.

El mini cooper rojo, la pista

Después de la denuncia ante las autoridades, se activó el Protocolo ALBA y durante las tareas de búsqueda se encontró un automovil tipo mini cooper de color rojo, el cual presuntamente está vinculado con el traslado de la víctima.

Además, en redes sociales se dio a conocer un video captado por las cámaras de seguridad en donde se observa el momento en el que personal del lugar presuntamente saca un bulto, en el cual se presume iba Blanca Adriana, y posteriormente lo suben a un auto.

En las imágenes presuntamente aparecen la doctora encargada, su hijo y una empleada de la supuesta clínica estética.

Supuesta doctora no tenía cédula profesional

Durante las labores de investigación se reveló que la doctora Diana “N”, no cuenta con cédula profesional registrada ante las autoridades para realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos.

Asimismo, se identificaron irregularidades, por ejemplo, que Clínica Detox Zavaleta operaba de manera clandestina, porque no contaba con registros sanitarios oficiales de la Secretaría de Salud y el sitio tenía uso de suelo habitacional, no comercial.

Este jueves 21 de mayo de 2026, las autoridades confirmaron el hallazgo de una mujer sin vida envuelta en una bolsa en un canal de agua/zanja en la comunidad de Santiago, municipio de Atltzayanca, Tlaxcala.

La Fiscalía de Puebla mantiene operativos conjuntos con las autoridades de Tlaxcala para ubicar y capturar a la presunta médico y a sus cómplices, identificados inicialmente como Diana "N" y su hijo Carlos "N".

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