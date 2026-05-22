Vinculan a Proceso a Menor por Homicidio de Estudiante en Ezequiel Montes, Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que un menor de edad fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de un estudiante, ocurrido en las inmediaciones de la Secundaria General “Ezequiel Montes”, en la cabecera municipal de Ezequiel Montes.

El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, confirmó que el adolescente ya se encuentra detenido y fue presentado ante la autoridad judicial, donde se llevó a cabo la audiencia inicial para definir su situación jurídica.

“El hecho que se le está imputando es propiamente el homicidio”, señaló el fiscal al confirmar que el caso ya se encuentra judicializado.

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¿Qué informó la Fiscalía sobre el avance de este caso?

Debido a que tanto la víctima como el presunto responsable son menores de edad, la Fiscalía indicó que detalles relacionados con el arma utilizada y la mecánica de los hechos permanecerán bajo reserva, conforme a lo establecido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El titular de la Fiscalía también fue cuestionado sobre las propuestas recientes para endurecer las penas contra menores de edad involucrados en delitos de alto impacto. Al respecto, señaló que cualquier modificación legal requiere un análisis profundo y consensos tanto en el Congreso de la Unión como en el Congreso local, debido a que existe una legislación nacional especializada en justicia para adolescentes.

Las investigaciones por este caso continúan mientras avanzan las etapas del proceso judicial correspondiente.

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