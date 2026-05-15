Menor Acusado de Homicidio Múltiple en Querétaro Enfrentaría Hasta 5 Años en Prisión

Un adolescente de 16 años, presuntamente relacionado con el homicidio de cinco personas durante una pelea de gallos en el municipio de Corregidora, permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones del caso. Autoridades judiciales establecieron un plazo de seis meses para la investigación complementaria. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, explicó que debido a que el imputado es menor de edad, el proceso se desarrolla bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual contempla reglas y sanciones especiales para este tipo de casos.

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¿Qué alcance tiene actualmente la justicia penal para adolescentes cuando se trata de delitos de alto impacto?

La legislación vigente establece límites en las penas máximas de internamiento para menores de edad, aun cuando enfrenten acusaciones por homicidios múltiples. Actualmente, el caso es atendido por una jueza especializada en adolescentes, mientras que la Fiscalía General del Estado continúa con actos de investigación y no descarta realizar nuevos cateos para fortalecer la carpeta durante el periodo fijado por la autoridad judicial.

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