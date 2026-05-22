Balacera en Iztapalapa: Hombre Mata a su Exnovia y a su Compañero de Trabajo Mientras Comían

Una balacera en Iztapalapa hoy 22 de mayo de 2026, provocó pánico en inmediaciones de la colonia Central de Abasto, por lo que de inmediato servicios de emergencia se dirigieron a la zona; hay dos personas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un puesto de comida, cuando varias personas se encontraban consumiendo alimentos esta tarde. Luego de las detonaciones, las personas que se encontraban cerca del lugar pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

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Al lugar, ubicado al cruce de las calles Pochtecas y Tamemes, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes verificaron la situación y encontraron a varias personas lesionadas, por lo tanto, pidieron apoyo a paramédicos con la finalidad de brindar los primeros auxilios. Sin embargo, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales.

Video: Balacera Hoy en Iztapalapa: Ataque Directo en un Puesto de Comida Deja un Muerto y Una Lesionada

¿Cómo ocurrió la balacera en el puesto de comida en Iztapalapa?

Las investigaciones por este caso están en curso por las autoridades, sin embargo, los testigos relataron que mientras las personas se encontraban en el puesto de comida, varios sujetos armados llegaron a las inmediaciones y abrieron fuego de manera directa.

Luego de disparar en múltiples ocasiones, los sospechosos huyeron. En tanto, en el comercio ambulante quedaron lesionadas dos personas, se trata de una pareja. El hombre de 38 años de edad, murió en el lugar.

Mientras que su acompañante fue trasladada de emergencia a un hospital, debido a que sus lesiones eran de gravedad. Hasta el momento se sabe que su estado de salud es delicado.

En la zona permanecen peritos de la Fiscalía CDMX, quienes recaban indicios y pistas que ayuden en el esclarecimiento del caso, así como para dar con las personas responsables de la balacera en Iztapalapa hoy 22 de mayo de 2026. La SSC ha iniciado la revisión de cámaras en las zonas aledañas con la finalidad de detectar la ruta de escape de los atacantes.

¿Qué dijeron las autoridades?

Más tarde y una vez realizadas diversas labores de investigación, la SSC informó que se trató de un agresión directa, donde un hombre perdió la vida en el lugar y la mujer, quien resultó lesionada y fue trasladada para su valoración, posteriormente falleció.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos víctimas mortales eran compañeros de trabajo y consumían alimentos en un puesto semifijo, cuando la expareja sentimental de la mujer arribó, sacó de entre sus ropas un arma de fuego y realizó las detenciones.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto ya se realizan los trabajos de investigación para localizar al probable responsable.

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EPP