¿Qué Pasó en la Colonia Ramos Millán Hoy? Asesinan a Joven Mujer en su Casa en Iztacalco, CDMX
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El reporte de un feminicidio alertó a los vecinos. Las autoridades ya investigan el caso
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Un feminicidio en una vivienda de la colonia Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, provocó la movilización de servicios de emergencia al oriente de la CDMX; investigan el caso.
Según los primeros reportes, las autoridades recibieron una llamada por una agresión a una mujer, al llegar al inmueble encontraron sin vida a una joven al interior de su habitación.
En breve más información.....