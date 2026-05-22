Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en la Colonia Ramos Millán Hoy? Asesinan a Joven Mujer en su Casa en Iztacalco, CDMX

¿Qué Pasó en la Colonia Ramos Millán Hoy? Asesinan a Joven Mujer en su Casa en Iztacalco, CDMX

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El reporte de un feminicidio alertó a los vecinos. Las autoridades ya investigan el caso

¿Qué Pasó en la Colonia Ramos Millán HOY? Asesinan a Joven Mujer en su Casa en Iztacalco, CDMX

La joven fue asesinada al interior de su casa en la colonia Ramos Millán en Iztacalco. Foto: N+

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Un feminicidio en una vivienda de la colonia Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, provocó la movilización de servicios de emergencia al oriente de la CDMX; investigan el caso.

Según los primeros reportes, las autoridades recibieron una llamada por una agresión a una mujer, al llegar al inmueble encontraron sin vida a una joven al interior de su habitación. 

En breve más información.....

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