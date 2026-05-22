¿Qué Pasó en la Colonia Ramos Millán Hoy? Asesinan a Joven Mujer en su Casa en Iztacalco, CDMX

Un feminicidio en una vivienda de la colonia Ramos Millán, alcaldía Iztacalco, provocó la movilización de servicios de emergencia al oriente de la CDMX; investigan el caso.

Según los primeros reportes, las autoridades recibieron una llamada por una agresión a una mujer, al llegar al inmueble encontraron sin vida a una joven al interior de su habitación.

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