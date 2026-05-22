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Barda Colapsa sobre Unidad de Transporte Público en Centro Histórico de CDMX; Hay 4 Heridos

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Servicios de emergencia atienden el colapso de una estructura que cayó en una unidad del transporte público y vehículos particulares

Barda Colapsa sobre Unidad de Transporte Público en Centro Histórico de CDMX; Hay 4 Heridos

Derrumbe de construcción en el Centro Histórico de la CDMX. Foto: N+

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La tarde de este viernes 22 de mayo de 2026 colapsó una barda en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

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Reciben atención médica heridos de desplome de barda

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de Bomberos de la CDMX, informó que al ser atendido el derrumbe de la fachada de un inmueble en la Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, cuatro personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para su atención médica.
 


 

Video. Al Menos Cuatro Heridos por Caída de Barda en Centro Histórico de CDMX

Barda cae en camión de transporte público que transitaba

Los servicios de emergencia han atendido el derrumbe de dicha estructura que cayó arriba de un camión de transporte público que transitaba en lugar, además, resultaron dañados autos particulares situados en la calle Allende 74, frente al mercado de La Lagunilla. Ante dicho suceso, hay al menos cuatro lesionados

Trabajadores remodelaban pared y resultaron heridos por desplome

Myriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos de la CDMX, confirmó a N+ que un grupo de trabajadores de la construcción realizaban la remodelación de una pared en un predio vacío, pero fueron las personas que resultaron lesionadas por el desplome repentino.

Momento exacto del desplome de barda en Centro CDMX

Video: Momento Exacto del Desplome de Barda en la Calle Allende del Centro Histórico de la CDMX


Los locatario del Mercado de la Lagunilla relataron que un grupo de jovenes se encargaron de auxiliar a las personas del camión de transporte público que fue alcanzado por una barda que colapsó.

“Se colapsó la barda. Con el aire se cayó. Tratamos de auxiliar a las personas, ya se había reportado que eso estaba peligroso”, narró un comerciante del Mercado de la Lagunilla.

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Con información de N+

HVI

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