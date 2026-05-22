¿Dónde Jugará la Selección del Congo en el Mundial 2026? Sede Mexicana Vigila Brote de Ébola

Debido al reciente brote de ébola y la cercanía del Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, la atención se ha puesto en la Selección del Congo, país en el que inició la epidemia, y acá te decimos dónde jugará este representativo y qué sedes están en vigilancia epidemiológica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está en alerta por el aumento de casos de la cepa Bundibugyo de ébola y calificó la situación como de "riesgo muy alto" luego de que se elevara a 177 muertes sospechosas por la enfermedad y 750 casos solo en el país africano.

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¿Dónde jugará la selección del Congo en el Mundial 2026?

El equipo representativo de la República Democrática del Congo (RDC) forma parte del Grupo K del Mundial 2026 y jugará contra Portugal, Colombia y Uzbekistán en tres sedes diferentes, dos en Estados Unidos y una en México.

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Primero, la selección del Congo debutará en la justa mundialista contra Portugal en Houston, Texas, el 17 de junio. Posteriormente, se enfrentará contra Colombia en Guadalajara, Jalisco el 23 de junio y finalmente, se medirá ante Uzbekistán en Atlanta el 27 de junio. Este es el calendario del Grupo K, con fechas, horarios y sedes, en el certamen de la FIFA:

Miércoles, 17 de junio 2026

11:00 - Portugal vs RD Congo - Estadio Houston

20:00 - Uzbekistán vs Colombia - Estadio Ciudad de México

Martes, 23 de junio 2026

11:00 - Portugal vs Uzbekistán - Estadio Houston

20:00 - Colombia vs RD Congo - Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio 2026

17:30 - Colombia vs Portugal - Estadio Miami

17:30 - RD Congo vs Uzbekistán - Estadio Atlanta

¿Qué partidos jugará la Selección del Congo antes del Mundial 2026?

Debido a la epidemia de ébola en ese país, la selección canceló sus entrenamientos de preparación para el Mundial 2026 en la capital Kinsasa, que serían abiertos para los aficionados, y se trasladará a Bélgica, además de que mantendrá sus partidos amistosos en Europa.

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Previo al Mundial 2026, la selección del Congo enfrentará a Dinamarca el 3 de junio en Lieja, Bélgica y después se medirá contra Chile el 9 de junio en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz en España.

¿Qué medidas tomará Guadalajara ante el brote de ébola en el Congo?

Debido al partido entre Colombia vs Congo, que se jugará en el Estadio Guadalajara, la Secretaría de Salud de Jalisco aseguró que ya se encuentran en vigilancia epidemiológica ante el brote de ébola en el país africano.

"El brote que tenemos sí es un brote con incremento, pero no creemos que vaya a tener una dimensión significativa, estamos con mucha vigilancia epidemiológica y consideramos que va a ser muy poco probable que México reciba algún paciente en fase sintomática de la enfermedad", dijo el secretario de salud jalisciense, Héctor Raúl Pérez Gómez.

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Además, el funcionario explicó que se aplicará una revisión especial a todas las personas provenientes de la República Democrática del Congo o de Uganda en los aeropuertos internacionales de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como en las terminales marítimas de la entidad.

"Ese aviso epidemiológico nacional establece que toda persona que provenga de la República Democrática del Congo o de Uganda debe tener una revisión especial para identificar síntomas, para identificar antecedentes de contacto con algún paciente en África central y, de esa manera, disminuir al máximo posible los riesgos", dijo.

Por su parte, Estados Unidos anunció la restricción de la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, países afectados por el brote, mientras que el Departamento de Servicios de Salud de Texas ya trabaja con los Centros de Control de las Enfermedades y Prevención de EUA y la FIFA para garantizar la salud y la seguridad de los equipos, los espectadores y todos los residentes de Texas.

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