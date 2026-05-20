¿Ya Hay Vacuna contra Ébola? Importante Mensaje de la OMS sobre Epidemia por Bundibugyo

Ante el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, ocasionado por el poco frecuente virus Bundibugyo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer si es que hay vacunas en puerta.

El virus del Ébola se localiza en África y se relaciona con la población de murciélagos

Genera cuadros de fiebre hemorrágica asociados con altas tasas de letalidad.

Se transmite por contacto directo con fluidos (saliva, sangre, vómito, heces) en individuos infectados con síntomas. No se transmite a través del aire.

No hay ningún tratamiento aprobado que neutralice la cepa actual del virus (Bundibugyo).

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¿Posibles vacunas?

Dos posibles vacunas para hacer frente al virus Bundibugyo están en el visor de la OMS, pero en cualquiera de los casos su desarrollo tardará varios meses.

La "candidata más prometedora" es una de la que no hay dosis disponibles para poder empezar de inmediato los ensayos clínicos (en personas), a pesar de lo cual la OMS considera que debe ser la prioritaria.

Vasee Moorthy, de la División de Investigación y Desarrollo Blueprint de la OMS, dijo que su producción podría tardar de seis a nueve meses.

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Riesgo “bajo” a nivel global

Este miércoles 20 de mayo de 2026, la OMS señaló que el riesgo de la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es "bajo" a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional.

Mientras que el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo ayer en rueda de prensa que el comité de emergencia "coincide en que la situación constituye una emergencia de salud pública internacional, aunque no una emergencia pandémica".

"La OMS cuenta con un equipo sobre el terreno apoyando a las autoridades nacionales en la respuesta. Hemos desplegado personal, suministros y fondos para respaldar nuestra actuación", puntualizó.

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Tedros reiteró que la OMS teme que los casos y las muertes aumenten por factores como los contagios detectados en zonas urbanas, la detección de algunos de ellos entre trabajadores sanitarios, y el importante movimiento de población en las áreas afectadas, incluidos desplazados internos por los conflictos.

Recordó que la epidemia está causada por Bundibugyo, variante para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

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Con información de N+.

spb