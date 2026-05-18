¿Cuándo Es la Marcha LGBT+ 2026? Esta es la Fecha de la Movilización en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) acogerá varios eventos en junio 2026, pues además de ser sede del Mundial de Futbol, tendrá su tradicional Marcha del Orgullo LGBT+, que año con año congrega a miles de personas en la zona centro de la capital mexicana.

¡Toma nota! Aquí en N+ te damos a conocer la fecha exacta de la movilización, que este año se llevará a cabo bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha, es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!

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¿Cuándo será la Marcha del Orgullo LGBT 2026?

En redes sociales, los organizadores del evento revelaron que la 48 edición de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio de 2026 en la Ciudad de México.

También dieron a conocer el lema y hashtag del evento, por lo que varios usuarios comenzaron a publicar mensajes con la etiqueta #ElOrgulloPermanece.

Adicionalmente, llamaron a la comunidad a participar en un sondeo acerca de cuáles deben ser las reivindicaciones prioritarias que se impulsen este año en la Marcha LGBT+ CDMX 2026.

En respuesta, algunos usuarios destacaron la necesidad de garantizar la seguridad de las personas trans y sexoservidoras.

Además de la sensibilización para que las personas de la comunidad LGBT+ sean vistas con respeto; sanciones severas a comentarios y actitudes discriminatorias; vivienda digna; visibilización de los adultos mayores de la comunidad, entre muchas otras.

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Concurso de cartel

Al presentar más detalles de la marcha, los organizadores también convocaron a la ciudadanía a participar en el concurso del cartel anual 2026.

Los participantes podrán usar cualquier técnica para su cartel y con su creatividad ganar 25 mil pesos.

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Con información de N+.

spb