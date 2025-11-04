Murió la Activista Social Hannah Fernanda Cervantes en Puebla

Este martes 4 de noviembre se confirmó el fallecimiento de una mujer activista, defensora de los derechos de la comunidad LGBT+; Hannah Fernanda Cervantes perdió la vida en horas recientes en Puebla.

La mujer defendía los derechos de la comunidad LGBT+. Foto: Facebook Hanna Fernanda Cervantes

Lo anterior lo confirmó el Gobierno del Estado de Puebla, así como diversos personajes políticos que trabajaron de cerca con Hanna Cervantes, quienes reconocieron su labor y emitieron un mensaje para honrar su muerte.

¿Quién era Hanna Fernanda Cervantes? La mujer transexual falleció en Puebla

Hanna Fernanda Cervantes era Candidata a Regidora en San Andrés Cholula, Puebla. Estudió la Licenciatura en Administración Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Fue una activista social que se autodenominaba como una mujer trabajadora, leal, humilde, noble, aguerrida y comprometida.

Hanna Cervantes publicó mensaje de despedida en su cuenta de Instagram

En sus redes sociales personales, publicó una historia con un mensaje con tono de despedida, donde asegura que siempre luchó por su ideal, y vio por los demás antes que su propio bienestar personal.

En su publicación hizo referencia a su madre como su único ser amado, esperando que no le pase nada y pidiendo a sus cercanos que la cuiden por ella.

Muchas personas trascienden, algunas dejan huella, otros dejan un camino lleno de valentía, alegría, enseñanza.

Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte de Hanna Fernanda; familiares, amigos y colegas activistas se han pronunciado sobre su fallecimiento como una lamentable pérdida.

