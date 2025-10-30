Roban Camioneta a una Mujer Mientras Cargaba Gasolina en Puebla; Autoridades Responden
Una mujer fue víctima de un asalto a mano armada en una gasolinera en el Blvd. Las Cascadas a la salida de Lomas de Angelópolis III en Puebla.
Una mujer fue víctima de un asalto a mano armada en una gasolinera ubicada en el Boulevard de Las Cascadas a la altura del paso deprimido de Lomas de Angelópolis III en Puebla; El sujeto se robó su camioneta.
Los hechos ocurrieron este 29 de octubre, cuando la víctima se encontraba cargando gasolina, en ese momento un hombre vestido con pantalones de mezclilla y playera azul, se acercó con una pistola y le exigió que se bajara de la unidad.
Difunden video del momento exacto del asalto en una gasolinera en Lomas de Angelópolis III de Puebla
El momento exacto fue grabado por un testigo quien posteriormente difundió el video en redes sociales, lo que causó indignación en la sociedad pues el robo sucedió a plena luz del día y sin que nadie interfiriera.
En el video se logra ver cómo la mujer no tiene otra opción y decide entregar su vehículo; Sin embargo, minutos después, la responsable de la gasolinera dio aviso al número de emergencias para que fuera auxiliada.
Elementos policiales del municipio de Ocoyucan en coordinación con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula arribaron al sitio y entrevistaron a la afectada quien procedió a describir los hechos y posteriormente llevaron acabo un operativo de búsqueda.
Buscan camioneta Taos gris robada en gasolinera de la salida de Lomas de Angelópolis III en Puebla
La unidad robada es una camioneta marca Volkswagen Taos, modelo 2024, color gris con placas de circulación TYU-352-B; Además, los oficiales brindaron el apoyo a la ciudadana para que pudiera realizar su denuncia correspondiente.
Las autoridades municipales dieron a conocer que se reforzó la seguridad y los patrullajes en la zona de Lomas de Angelópolis III y alrededores; piden a la ciudadanía que cualquier información sobre el vehículo, se comuniquen al: 22 22 25 80 01.
Cabe destacar que la gasolinera donde ocurrió el atraco es relativamente nueva; incluso aún conserva la publicidad de su inauguración. Lamentablemente, ya se ha convertido en blanco de la delincuencia.
Con información de Maggie Castillo
MCS