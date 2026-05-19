¿Cuál Es la Mortalidad del Ébola? OMS Da Cifras Tras Brote de Cepa Bundibugyo que Activó Alerta

Las muertes por Ébola continúan en ascenso. En el Este del Congo la cifra ya asciende a 131 para este 19 de mayo de 2026. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia internacional por la cepa Bundibugyo desde el pasado domingo, pero ¿cuál es la tasa de mortalidad del Ébola?

En una nota previa te explicamos cómo se contagia el Ébola, ante la Alerta de Viaje que emitieron las Autoridades Mexicanas advirtiendo sobre los riesgos del brote de la cepa Bundibugyo.

Y no es para menos, el Ébola no tiene cura aprobada ni que haya recibido consenso de especialistas. Hasta este martes aún había 516 casos sospechosos de la enfermedad y 33 confirmados en la República Democrática del Congo. Además de dos casos en Uganda.

Video: Cepa de Ébola Bundibugyo es Más Virulenta, Adviertes Autoridades Africanas

¿Qué Tasa de Mortalidad Tiene el Ébola? OMS Da Cifras Tras Alerta Global

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró emergencia de Salud Pública de importancia internacional ante el brote de Ébola por la cepa Bundibugyo, aunque no cumple con los criterios de emergencia pandémica dio a conocer el 17 de mayo de 2026.

La Organización Panamericana de la Salud, de la OMS explica que la enfermedad por el virus Bundibugyo es una forma grave y frecuentemente mortal del Ébola, causada por el ébola Bundibugyo.

En brotes anteriores de esta enfermedad, la letalidad se ha ubicado aproximadamente entre 30 y 50 por ciento. Y no, actualmente no existe una vacuna autorizada ni tratamiento específico ante el virus Bundibugyo.

Hasta ahora la detección temprana, el aislamiento, atención clínica de soporte, rastreo de contactos y entierros seguros y dignos son las únicas medidas que hay ante el brote.

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¿Cómo se transmite el Ébola Bundibugyo en 2026?

De acuerdo con la OMS, es una enfermedad zoológica. Se sospecha que los murciélagos frugívoros son el repertorio natural y la transmisión inicial puede ocurrir por contacto con sangre o secreciones de animales infectados.

Mientras que la transmisión de persona a persona se da mediante el contacto directo con sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de personas infectadas o superficies contaminadas.

El periodo de incubación puede variar entre 2 y 21 días, las personas no son infecciones al inicio de los síntomas, que incluyen:

Fibre

Fatiga

Dolor Muscular

Dolor de cabeza

Dolor de Garganta

Que pueden progresar a:

Síntomas gastrointestinales

Disfunción orgánica

Hemorragias

La enfermedad del Ébola se produjo por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos; uno de la enfermedad del virus del Sudán en Nzara, en lo que hoy es Sudán del Sur y otro con el virus del Ébola de Yambuku, en lo que hoy es la República Democrática del Congo.

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