¿Puede el Ébola Llegar a México? Secretaría de Salud Emite Aviso Preventivo de Viaje

La Secretaría de Salud (SSA) emitió un aviso preventivo de viaje para los ciudadanos mexicanos que viajen a la República Democrática del Congo (RDC) y a Uganda, ante el reciente brote de ébola en estos países de África central. Esta epidemia ha sido clasificada como una emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hasta el momento, hay 91 muertes atribuidas al virus del ébola en la RDC.

al virus del en la RDC. Las vacunas disponibles no previenen el contagio de la cepa Bundibugyo, responsable de este brote.

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¿Podría llegar el virus del ébola a México?

El gobierno federal de México ha advertido a los viajeros por el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo. Esta epidemia, que ya ha sido calificada como una emergencia por la OMS, podría convertirse en un problema regional ante la detección de posibles casos en Uganda. En el anuncio se lee:

“Actualmente se mantiene vigilancia epidemiológica internacional por un brote activo de Enfermedad por Virus Ébola Bundibugyo (EVEBundibugyo) en zonas con transmisión activa notificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Cabe señalar que no hay tratamiento ni vacuna contra la cepa Bundibugyo del virus del ébola, por lo que una infección puede ser sumamente peligrosa. En este momento, la letalidad del virus podría alcanzar el 50%.

¿Cómo se transmite el ébola?

Según el comunicado de las autoridades sanitarias de México, el ébola se contagia por medio de fluidos corporales, al estar en contacto con personas infectadas. También se puede transmitir por estar contacto con objetos contaminados:

“La Enfermedad por Virus Ébola Bundibugyo es una infección viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones, u objetos contaminados con fluidos corporales de personas infectadas”.

La Secretaría de Salud señala que existe “la posibilidad de importación de casos por viajeros internacionales procedentes de zonas con transmisión activa”. Además, señaló que el periodo de incubación se extiende entre 2 y 21 días.

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¿El ébola es tan contagioso como la Covid?

No obstante, la SSA hizo una aclaración importante, que el virus no tiene la capacidad de transmisión de los coronavirus o del virus de la influenza. En el comunicado se lee:

“El virus no se transmite por vía aérea como la influenza o COVID-19”.

Los síntomas iniciales del ébola pueden confundirse fácilmente con los de otras enfermedades, como la malaria y la influenza, lo que puede dificultar su diagnóstico. No obstante, una fase posterior de la infección incluye síntomas de gravedad como son fallo renal y hepático.

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