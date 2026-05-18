Epidemia de Ébola: Cepa Bundibugyo, para la Que No Hay Vacuna, Eleva Alarma por Nuevos Contagios

Se ha declarado una epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). El brote del virus Bundibugyo ha dejado ya 91 posibles muertos y suma más de 300 posibles contagios. Te explicamos qué tan peligrosa es esta cepa del virus y cuál es la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante los casos que se han registrado en la vecina Uganda , se anticipa que la epidemia pueda ser regional.

, se anticipa que la epidemia pueda ser regional. Se confirmó que entre los contagiados hay un ciudadano estadounidense, quien será trasladado a Alemania.

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¿Por qué causa alarma la epidemia de ébola?

Autoridades sanitarias han determinado que en este momento se desarrolla una epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, en África central. El brote ha sido provocado por la cepa Bundibugyo, que ya había provocado epidemias en Uganda, en 2007, y en la RPC, en 2012.

El Centro para el Control de Enfermedades de África ha advertido que existe el riesgo de que la epidemia sea regional, ante la posible expansión a países vecinos. Por su parte, la OMS activó el domingo el segundo nivel de alerta más alto a nivel internacional.

Gran parte de la alarma actual se debe a que no existe vacuna ni tratamiento específico para la cepa Bundibugyo. Las vacunas disponibles contra el ébola fueron diseñadas para combatir la cepa Zaire, que ha sido la más peligrosa históricamente.

Video: Cepa de Ébola Bundibugyo es Más Virulenta, Adviertes Autoridades Africanas

Expertos en el virus siguen con preocupación el actual brote. Por ejemplo, Jean-Jacques Muyembe, codescubridor del ébola en 1976, declaró a la agencia AFP que esta cepa tiene el potencial de propagarse rápidamente en la región:

“Es una epidemia que se va a propagar muy rápidamente, sobre todo porque se produce en una provincia muy poblada”.

El ébola, un virus de alta letalidad

Se calcula que la cepa Bundibugyo tiene una mortalidad de hasta el 50%. De confirmarse los casos sospechosos, este actual brote se ubicaría entre los más grandes que ha habido del virus en la región.

Cabe señalar que la epidemia de ébola más letal en la RDC provocó más de 2,300 muertes entre 2018 y 2020. Aquella epidemia sumó más de 3,500 contagiados.

El virus fue descubierto tras el brote de 1976, que afectó los países de Zaire y Sudán, cuyos territorios hoy comprenden la RDC y Sudán del Sur. Debe su nombre al río Ébola, donde fue identificado por primera vez.

La infección tiene síntomas iniciales que pueden confundirse con otros padecimientos, como son fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y dolores musculares. No obstante, en una siguiente fase se acompaña de vómitos, diarrea, fallo renal y fallo hepático. En este estadío, donde se desarrollan fiebres hemorrágicas, la letalidad llega a un 89%.

El ébola es una infección inicialmente zoonótica, que puede saltar a los humanos desde murciélagos o desde otros mamíferos. Una vez que ya se ha enfermado, una persona puede contagiar a otras personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han confirmado el contagio de una persona estadounidense. El paciente laboraba en la República Democrática del Congo y actualmente estaría tramitándose su traslado hacia Alemania, donde continuará su tratamiento.

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Con información de EFE y AFP