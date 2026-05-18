EUA Prohíbe Entrada de Viajeros ante Nuevo Brote de Ébola. Lista de Turistas que No Ingresarán

Debido a un creciente rebrote de ébola, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos impusieron una prohibición de entrada a los titulares de pasaportes extranjeros que hayan estado en las siguientes naciones en los últimos 21 días:

Video. Cepa de Ébola Bundibugyo es Más Virulenta, Adviertes Autoridades Africanas

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Lista de países con prohibición de ingreso a EUA por ébola

Uganda

República Democrática del Congo

Sudán del Sur

Dicha prohibición de entrada a Estados Unidos, a personas no ciudadanas, por motivos de salud pública será con un máximo de 30 días. La prohibición de viaje se aplica a cualquier persona que haya estado en esos tres países en las últimas semanas, con excepción de los ciudadanos estadounidenses, los miembros del Ejército y quienes estén específicamente exentos de la prohibición por el Departamento de Seguridad Nacional.

“En este momento, los CDC consideran que el riesgo inmediato para la población general de Estados Unidos es bajo, pero seguiremos evaluando la evolución de la situación y podríamos ajustar las medidas de salud pública a medida que se disponga de más información”, declaró CDC en un comunicado.

La orden fue firmada por Jay Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud y también director de los CDC.

Aumentan controles sanitarios en aeropuertos

Los CDC informaron que están intensificando los controles en aeropuertos y otros puntos de entrada, y coordinando con aerolíneas, socios internacionales y funcionarios de los puertos de entrada para identificar y gestionar a los viajeros que puedan haber estado expuestos al virus del Ébola.

OMS declara emergencia internacional

La restricción de viajes en Estados Unidos se produce tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud de que el actual rebrote de Ébola constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, después de más de 330 casos sospechosos y 88 fallecimientos.

Brote de ébola no tiene cura y se trata con cuidados paliativos

Esta cepa de ébola es causada por el virus Bundibugyo, para el cual no existe vacuna, según los CDC. El virus tiene una tasa de mortalidad de entre el 25% y el50 %, y el tratamiento consiste únicamente en cuidados paliativos.

El periodo de incubación suele ser de entre dos y 21 días, y la mayoría de las personas desarrollan síntomas entre cuatro y diez días después de la exposición. Durante este período, las personas infectadas no transmiten el virus hasta que aparecen los síntomas.

Especialistas aconsejan a cualquier persona que haya viajado por los países afectados que busque atención médica de inmediato si presenta síntomas como:

Fiebre

Debilidad

Vómitos

Diarrea

Sangrado inexplicable dentro de los 21 días posteriores al viaje.

¿Dónde es el epicentro del nuevo brote de ébola?

El brote actual de ébola se concentra en la provincia de Ituri, al este del Congo, “pero la deficiente infraestructura sanitaria y las fronteras relativamente porosas de la región están dificultando los esfuerzos de contención”, alertan expertos.

Sudán del Sur no ha reportado casos confirmados en el brote, pero la orden indicó que se considera de alto riesgo debido a su proximidad fronteriza con las zonas afectadas.

¿Hay riesgo que brote de ébola llegue a EUA?

Existe el riesgo de que el nuevo brote de ébola se propague más allá de estos tres países africanos y, en última instancia, llegue a Estados Unidos, a través de viajes internacionales de personas infectadas durante el período de incubación de 21 días del virus, cuando las personas han estado expuestas, pero aún no presentan síntomas.

Los viajeros que se desplazan entre países afectados y los principales centros de tránsito internacional podrían portar el virus sin saberlo y contagiar a otros antes de enfermar.

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Con información de N+

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