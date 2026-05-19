Suman 131 Muertes y 500 Casos Por Brote de Ébola en la República Democrática del Congo.

Al menos 131 muertes sospechosas y 513 casos también sospechosos de ébola se han registrado por el brote de la enfermedad viral en el este de la República Democrática del Congo (RDC), mientras el jefe de la OMS dijo que está muy preocupado por la rápida expansión de la epidemia.

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Con información de Agencias

ASJ