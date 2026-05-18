Asesinan a 2 Mujeres y Hieren 3 Personas Más Afuera de Tienda de Abarrotes en Culiacán.

Dos mujeres muertas y tres heridos fue el saldo de un ataque armado contra varias personas que se encontraban a las afueras de una tienda de abarrotes en Culiacán, Sinaloa, la noche de este lunes 18 de mayo.

La agresión se registró alrededor de las 20:00 horas en la colonia Emiliano Zapata, donde un grupo armado disparó con fusiles automáticos al grupo, según reportes proporcionados a N+.

Las personas estaban en un negocio llamado "Klaudiel", ubicado en la esquina de la calle Plan de Iguala y avenida Ejército Nacional, a donde se movilizaron policías, militares y otros vehículos de emergencia.

De acuerdo con los informes, varios sujetos armados que viajaban en distintas unidades llegaron al lugar y abrieron fuego contra las personas que estaban reunidas afuera del establecimiento, provocando una escena de terror entre vecinos del sector.

¿Quiénes son las víctimas?

En el sitio murieron dos mujeres identificadas como Claudia, quien presuntamente era propietaria de la tienda, y Guadalupe, al parecer familiar de la primera víctima.

Además, tres personas resultaron gravemente heridas, entre ellas dos hombres, uno de ellos hijo de una de las fallecidas, y otra mujer, cuyos datos no fueron revelados.

Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a los lesionados a distintos hospitales para que recibieran atención médica, mientras que en la escena quedaron decenas de casquillos para arma larga que fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General del Estado.

Desde septiembre de 2024, la fractura del Cártel de Sinaloa, por la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, desencadenó en un enfrentamiento que no ha cesado entre "Los Mayos" y "Los Chapitos", lo que ha dejado miles de asesinatos, desapariciones y “levantones” en Sinaloa.

El epicentro de la narcoviolencia es Culiacán, donde las ejecuciones y balaceras son cosa de todos los días, pese al fuerte despliegue militar.

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ASJ