¿Por Qué Será Tan Especial el Eclipse Solar del 12 de Agosto? Te Contamos En Qué Países Se Verá

Este 12 de agosto del 2026 llegará el rey de los fenómenos astronómicos: un eclipse total de Sol. Te contamos dónde será visible este evento y por qué es tan especial.

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¿En qué países podrá verse el eclipse solar del 12 de agosto?

El eclipse total de Sol comenzará su recorrido en el océano Ártico y pasará cerca del polo norte. Posteriormente, la sombra proyectada por la Luna bajará hacia el ecuador. El eclipse parcial de Sol será visible en los siguientes continentes:

Norteamérica

Europa

África, en su extremo norte

No obstante, los puntos más privilegiados para ver el eclipse serán aquellos que tendrán un eclipse total. En este caso, la lista de lugares es mucho más reducida. El fenómeno podrá verse en:

Groenlandia

Islandia

España

El eclipse total de Sol pasará por encima de Reykjavik, capital de Islandia. Oficialmente, también pasará por dos localidades de Portugal, aunque la umbra durará apenas unos segundos. Más tarde pasará por varias ciudades del norte de España, como:

La Coruña

Oviedo

Santander

Burgos

Bilbao

Zamora

Zaragoza

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España, capital temporal de los eclipses solares

Al ver la lista de ciudades que tendrán un eclipse total, queda claro que ningún país podrá disfrutar tanto este fenómeno como España. El eclipse del 12 de agosto del 2026 es el primero total que atraviesa Europa desde 2006.

Esta sequía astronómica de veinte años se verá recompensada, pues al año siguiente el país europeo vivirá otro eclipse total de Sol. El 2 de agosto de 2027, un eclipse total pasará por el extremo sur de España y el norte de África.

De hecho, la franja central del fenómeno pasará casi por encima del estrecho de Gibraltar, que separa a los dos continentes y marca el extremo oeste del mar Mediterráneo. Estos dos fenómenos convertirán brevemente a España en la capital mundial de los eclipses, lo que atraerá a muchos aficionados y astrónomos de todo el mundo.

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¿El eclipse del 12 de agosto será visible en México?

La umbra, es decir, la parte más oscura del eclipse, solo una franja del extremo septentrional de Norteamérica, sobre Groenlandia, así como Islandia y España. En cambio, el fenómeno podrá verse de forma parcial en el este de Canadá y el noreste de Estados Unidos.

Por desgracia, México será el único país de Norteamérica que no podrá admirar, ni siquiera de forma parcial, el eclipse del 12 de agosto del 2026. Nuestro país vivirá dos eclipses parciales en los próximos años: el primero llegará el 26 de enero de 2028 y otro más ocurrirá el 14 de enero de 2029.

Por desgracia, México no verá otro eclipse total de Sol hasta el 30 de marzo del 2052.

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