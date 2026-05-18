Camión Con Peregrinos Cae a Barranco en Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo.

Un camión con peregrinos se fue al fondo de un barranco en Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, la noche de este lunes 18 de mayo, de acuerdo con reportes preliminares.

El accidente se registró poco antes de llegar al puente de Tenango, en dirección a Ahuatetla, indicaron autoridades. Por el momento, se desconoce el saldo, pero se informó a este medio que hay varias personas lesionadas.

En un video difundido en redes sociales se oye decir a un hombre que se quedó sin frenos. Aparentemente se trata del conductor, quien asciende por el bordo hasta la carretera. La escena es oscura y metros abajo se ve una luz con gente gritando por ayuda.

"¿Están bien?", pregunta una mujer desde la parte de arriba.

Video: Choca Camión con Peregrinos en la Comunidad de Soyuco, Tepehuacán de Guerrero; Reportan Varios Lesionados.

"¡Ayudaaa!", grita una más. Otras personas añaden que se hable por teléfono al ayuntamiento, que no había emitido ningún reporte al momento.

"Era una procesión que iba a dejar a una virgen", señalaron a N+ autoridades de Protección Civil de Hidalgo.

Las personas ya venían de regreso, según versiones iniciales.

Al sitio ya fueron enviadas ambulancias, pero dada la dificultad de la señal telefónica, no se tuvo más información de inmediato.

Otro clip compartido se ve que varias personas auxilian a los heridos, mientras unidades de emergencia aguardan en la parte de arriba.

Historias recomendadas:

ASJ