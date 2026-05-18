Detectan Más de Mil Sitios Contaminados con Hidrocarburos y Metales en México: Lista de Lugares

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer el programa para atender sitios contaminados de México. La lista incluye mil 114 lugares con contaminación por hidrocarburos, metales y otras sustancias que pueden representar una amenaza ambiental y sanitaria.

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Semarnat atenderá contaminación del río Lerma-Santiago y del río Sonora

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ha dado a conocer el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026-2030 (PNRSC 2026-2030). El proyecto de Semarnat buscará atender y remediar la contaminación detectada en mil 114 sitios a lo largo del país.

La mayoría de los sitios contaminados incluidos en el programa presentan hidrocarburos, metales y otros residuos peligrosos.

Hay cuatro sitios específicos que Semarnat atenderá de forma prioritaria y son las cuencas de los ríos Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Sonora.

Esta atención prioritaria se deriva del compromiso que contrajo Claudia Sheinbaum para remediar los ríos más contaminados del país y reducir riesgos para las personas que habitan en zonas afectadas.

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N+ ha documentado ampliamente que el río Lerma-Santiago es uno de los sitios más contaminados de México. Las descargas industriales no solo representan un severo daño ambiental, sino que también han provocado un problema de salud para las comunidades cercanas a la cuenca.

No menos notable es el caso del río Sonora, que en 2014 resultó gravemente afectado por un derrame responsabilidad de Grupo México. El 6 de agosto de aquel año, la mina Buenavista del Cobre liberó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, lo que contaminó ocho municipios con metales pesados, en perjuicio de más de 22 mil personas, según datos del gobierno federal.

Reforzarán la prevención de desastres medioambientales

Semarnat señaló que, entre las acciones previstas por el programa, incluyen:

Actualización y digitalización de información sobre sitios contaminados y remediados en el país.

Simplificación de trámites para programas de remediación

Fortalecimiento de mecanismos de inspección.

Esta nueva normativa pondrá especial atención en la prevención de futuros desastres medioambientales:

“El PNRSC 2026-2030 también incorpora un enfoque de prevención, justicia ambiental y restauración ecológica, orientado a reducir riesgos a la salud humana y promover el saneamiento ambiental en regiones afectadas por actividades industriales, mineras, urbanas y del sector hidrocarburos”.

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El anuncio de Semarnat llega a pocos meses del derrame de hidrocarburos que afectó a cuatro estados del golfo de México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

La contaminación por hidrocarburos, que en su momento fue negada por gobierno como el de Veracruz, no solo afectó al medio ambiente y representó un riesgo sanitario para la región, sino que también daño las industrias pesqueras y turísticas poco antes de la Semana Santa.

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