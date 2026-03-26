Habitantes de Tonalá Reportan Casos de Cáncer por Contaminación del Río Santiago

Habitantes de los poblados de Puente Grande y Tololotlán, ubicados en Tonalá, Jalisco, padecen de cáncer, lupus, epoc, problemas en la piel, y otras enfermedades, debido a la contaminación que emana del Río Santiago, de acuerdo con especialistas de la Universidad de Guadalajara.

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Además, el mal olor y los piquetes de mosquitos es insoportable para los habitantes de estos poblados, quienes poco pueden hacer respecto a esta situación.

“Como a los tres meses que entré a trabajar, se me desarrolló esa enfermedad”, dice María Elena Cervantes, quien asegura estar enferma a causa de la contaminación del río.

Vivir con malestares es parte de la rutina, el agua es tóxica y contiene metales, así como químicos, que es lo que respiran y con lo que tienen contacto los habitantes de Puente Grande y Tololotlán, que incluso ha afectado a comunidades de los municipios de El Salto y Juanacatlán.

El testimonio de Salvador Salcedo, quien tiene una hija con cáncer, deja en claro el desafío que representa vivir en este lugar.

“Mi hija tiene 36 años, ya tiene 4 con cáncer, va en proceso, va bien, pero sí nos preocupa, porque hay gente con problemas de riñones, de la piel, con cáncer de piel”, explicó Salvador.

El agua del Río Santiago era limpia hace más de 5 décadas

Sólo queda el recuerdo de lo que fue el Río Santiago hace más de 50 años, que solía tener agua limpia, incluso se podía ingerir. Y actualmente, Ángel Salcedo, otro de los habitantes de la zona, menciona que si alguien se mete al río, le salen ronchas.

Los pobladores que se han visto afectados hicieron un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto, y que de una vez por todas, se pueda comenzar el verdadero saneamiento del Río Santiago.

Óscar Armando Ríos / N+

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