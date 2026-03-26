Rescatan a Tres Jóvenes de la Barranca en Tonalá; Quedaron Varados por la Creciente del Río

Tres jóvenes de 19, 20 y 21 años, fueron rescatados tras ingresar a la barranca por el lado de Colimilla, en Tonalá, donde quedaron varados en la zona conocida como Los Monos.

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De acuerdo con autoridades, los jóvenes cruzaron el río, pero por la creciente ya no pudieron regresar. Bomberos municipales implementaron un operativo emergente: colocaron cuerdas, poleas y, mediante un sistema de tirolesa, uno a uno fue rescatado.

¿Cómo se encuentran los tres jóvenes rescatados?

Los dos hombres y una mujer, mencionaron que no conocían el área que estaban recorriendo. Afortunadamente; de acuerdo con paramédicos de la Cruz Verde, ninguno presento lesiones y después de esta gran lección, pudieron regresar a sus hogares.

Las autoridades insisten en extremar precauciones si es que decidimos visitar la barranca en las próximas vacaciones.

Miguel Zaragoza García / N+

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