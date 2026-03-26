Rescatan a Tres Jóvenes de la Barranca en Tonalá; Quedaron Varados por la Creciente del Río
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Los jóvenes, dos hombres y una mujer, pudieron regresar a sus hogares sanos y salvos tras recorrer una zona que desconocían
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Tres jóvenes de 19, 20 y 21 años, fueron rescatados tras ingresar a la barranca por el lado de Colimilla, en Tonalá, donde quedaron varados en la zona conocida como Los Monos.
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De acuerdo con autoridades, los jóvenes cruzaron el río, pero por la creciente ya no pudieron regresar. Bomberos municipales implementaron un operativo emergente: colocaron cuerdas, poleas y, mediante un sistema de tirolesa, uno a uno fue rescatado.
¿Cómo se encuentran los tres jóvenes rescatados?
Los dos hombres y una mujer, mencionaron que no conocían el área que estaban recorriendo. Afortunadamente; de acuerdo con paramédicos de la Cruz Verde, ninguno presento lesiones y después de esta gran lección, pudieron regresar a sus hogares.
Las autoridades insisten en extremar precauciones si es que decidimos visitar la barranca en las próximas vacaciones.
Miguel Zaragoza García / N+
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