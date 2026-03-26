¿Son Seguras las Playas de Tabasco y Veracruz en Semana Santa 2026 tras Derrame de Petróleo?

El derrame de petróleo en el Golfo de México ha causado preocupación entre prestadores de servicios turísticos. ¿Qué tan seguras serán las playas de Veracruz y Tabasco de cara a la Semana Santa?

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Temen por afectaciones al turismo en playas del Golfo de México

Pescadores han suspendido el uso de redes por la llegada del hidrocarburo. Por su parte, prestadores de servicios en Veracruz temen por la seguridad de las playas de cara a la Semana Santa.

“Todos los que vivimos del turismo nos damos a la tarea de limpiar”, declaró a N+ Yanizeth Pelayo, quien ofrece servicios turísticos en playa Chachalacas, ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, cuarenta kilómetros al norte del Puerto.

Por su parte, el gobierno estatal anunció que reforzará la limpieza en las playas de Veracruz para acelerar el retiro de trazas de hidrocarburo. Estas acciones buscarán asegurar la seguridad de las playas durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Video: Derrame de Hidrocarburo Preocupa a Prestadores de Servicios de Cara a la Semana Santa en Veracruz

La Secretaría de Marina (Semar) identificó tres fuentes de contaminación: un buque atracado en Coatzacoalcos, Veracruz; “emanaciones naturales” de chapopoteras, también en Coatzacoalcos; y “emanaciones naturales” en la zona de Cantarell, en Campeche.

¿Qué son las chapopoteras, emanaciones naturales de hidrocarburo?

La principal fuente de contaminantes sería la chapopotera de Cantarell. Según informó Semar, se han recogido ya 430 toneladas de hidrocarburos de las playas del Golfo de México.

Existe un antecedente reciente del impacto de una emanación natural de petróleo en el Golfo de México. En 2017, ante el hallazgo de hidrocarburo en playas de Tamaulipas, Pemex indicó que estas se debían a fuentes naturales de petróleo, conocidas comúnmente como chapopoteras. Estas emanaciones fueron por mucho tiempo la única forma de encontrar grandes yacimientos petroleros.

“Se trata de emanaciones naturales de hidrocarburos, también conocidas como chapopoteras, y estas forman parte del proceso de migración de los hidrocarburos hasta las rocas que los almacenan”.

Pemex indicó en un comunicado que estas fuentes naturales de hidrocarburo son comunes en el Golfo de México:

“En el suroeste del Golfo de México, sobre la plataforma y el talud continental, son comunes los sitios naturales de emanación de hidrocarburos fósiles y de gas metano”.

¿Serán seguras en Semana Santa las playas tras derrame en el Golfo?

La seguridad de las playas tras un derrame de petróleo depende de las labores que se lleven a cabo para su limpieza. Un ejemplo ampliamente estudiado ocurrió con el derrame de Deepwater Horizon ocurrido en 2010 en el Golfo de México.

En 2021, la Revista Oficial de la Sociedad Oceanográfica lanzó un estudio de seguimiento para analizar las consecuencias de este derrame. En cuanto a la seguridad de las playas para los bañistas, el estudio menciona que las afectaciones inmediatas por el contacto con hidrocarburos incluyen irritación en la piel y en las mucosas. También pueden presentarse dolores de cabeza y el mareo.

Video: Identifican Fuentes Contaminantes Relacionadas con el Derrame de Hidrocarburo en el Golfo de México

La población más vulnerable a este tipo de contaminación son los niños, pues suelen tener un contacto directo con la arena, lo que incluye excavar o enterrarse en ella. Según el estudio, se considera poco probable que haya consecuencias crónicas en menores cuando las playas fueron limpiadas correctamente:

“Los resultados obtenidos hasta la fecha indican que es poco probable que los niños que juegan en playas que se limpiaron tras la contaminación por petróleo experimenten efectos en la salud agudos o crónicos no cancerígenos”.

Video: Derrame en el Golfo de México: ¿Qué Daños ha Dejado en Tabasco, Veracruz y Taulipas?

El otro gran riesgo que puede presentarse por un derrame petrolero para la salud es la exposición a contaminantes cancerígenos. El petróleo contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estas moléculas altamente cancerígenas suelen encontrarse en el humo de cigarros, de la leña o en la superficie chamuscada de la carne quemada.

Los niños son la población más vulnerable a los efectos nocivos de un derrame de petróleo

Aunque estas sustancias son en extremo peligrosas, su presencia en una playa sería menor después de una limpieza profunda. El estudio calcula que las posibilidades de desarrollar cáncer son de una en un millón, tras visitar playas que ya fueron limpiadas.

Video: ¿Qué Tan Grave es el Daño Ambiental por el Derrame de Petróleo en el Golfo de México?

La situación cambia drásticamente cuando las playas y aguas no fueron limpiadas debidamente tras un derrame petrolero. El mismo estudio indica que los niños que estuvieron expuestos a la contaminación del incidente de Deepwater Horizon presentaron el doble de riesgos para su salud a largo plazo:

“Los niños expuestos al derrame de petróleo de Deepwater Horizon tenían el doble de probabilidades de sufrir problemas de salud mental y física en comparación con los que no estuvieron expuestos”.

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