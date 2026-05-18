La Exfiscal Sarah Krissoff Asume la Defensa de Gerardo Mérida, Exsecretario de Seguridad Sinaloa

El General Gerardo Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo 2026, ya tiene quién lo va a representar legalmente ante los señalamientos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Se trata de Sarah Krissoff, quien fuera fiscal adjunta de la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, justo donde se lleva el caso del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y los otros 9 señalados de vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Gerardo Mérida se encuentra preso en Nueva York. Según el Gabinete de Seguridad de México, Sánchez Mérida, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona.

Los cargos de los que se le acusa en EUA son:

conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos,

conspiración de narcotráfico,

posesión de ametralladoras y artefactos destructivos,

conspiración para poseer armas de uso exclusivo y dispositivos destructivos



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¿Quién es Sarah Krissoff, la abogada de Gerardo Mérida Sánchez?

Sarah Krissoff fue fiscal adjunta de la Corte de Distrito del Sur de Nueva York durante 14 años.

Pertenece a la reputada firma Cozen O’Connor desde 2023.

En la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dirigió investigaciones gubernamentales.

Llevó a juicio 10 casos penales y presentó numerosos alegatos y argumentos ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.

Durante su trayectoria como fiscal federal, se desempeñó como subdirectora jurídica interina de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Tuvo a cargo investigaciones sobre fraude financiero complejo y lavado de dinero, crimen organizado, fraude en el sector salud, delitos cibernéticos y delitos violentos



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Según la firma Cozen O’Connor, Krissoff representa a empresas y particulares en investigaciones gubernamentales e internas de gran repercusión en asuntos penales y litigios comerciales complejos tanto en tribunales federales como estatales.

"Como exfiscal federal adjunta y destacada abogada defensora en casos de delitos de cuello blanco, ha estado en ambos lados de la mesa. Sabe cómo se construyen estos casos y cuál es la mejor manera de desmantelarlos".

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