Usuarios Reportan Caída Masiva de Spotify Hoy 18 de Mayo 2026; ¿Qué Pasó con App de Música?
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La principal falla reportada era problemas para ingresar a la aplicación móvil de Spotify, conexión al servidor y dificultades para navegar en el sitio web de la plataforma
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Usuarios de Spotify reportaron la noche de este lunes 18 de mayo de 2026 la caída de la plataforma de música por streaming.
De acuerdo con el sitio Downdetector, en México, pasadas las 21:00 horas, se registró un pico de más de mil informes de fallas.
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¿Por qué se cayó Spotify?
La principal falla reportada era problemas para ingresar a la aplicación móvil de Spotify, conexión al servidor y dificultades para navegar en el sitio web de la plataforma.
Según el mapa de informes de fallas, la mayoría provenía de los principales centros urbanos del país, siendo Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana los que más destacaban.
En Estados Unidos, en cambio, se alcanzó un pico de más de 300,000 informes de fallas pasadas las 21:00 horas.
Hasta el momento, la plataforma de música por streaming no ha emitido algún posicionamiento a cerca de la caída a nivel mundial de su servicio.
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