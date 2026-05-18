¿Cuáles Son los Bancos Mejor Calificados por Sus Tarjetas de Crédito, Según la Condusef?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer los resultados de su supervisión correspondiente al año 2025 en materia de transparencia financiera. La evaluación se aplicó a 15 instituciones de banca múltiple respecto a su producto de crédito en cuenta corriente con tarjeta de crédito.

El análisis del organismo evaluó la claridad de los contratos, la legibilidad de los estados de cuenta y la suficiencia de la información otorgada al usuario. El proceso de supervisión se dividió en dos etapas: una primera calificación sobre los documentos de normatividad en materia de transparencia y una segunda calificación obtenida tras corregir las irregularidades detectadas.

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Los bancos mejor calificados

De las 15 instituciones financieras evaluadas, solo un pequeño grupo logró obtener la máxima calificación posible (10 puntos) desde la primera etapa o tras los procesos de corrección. Los resultados de excelencia se distribuyen de la siguiente manera:

Bancos con calificación perfecta:

Banregio

BannCoppel

Banco Azteca

Invex Grupo Financiero

El resto de las evaluaciones: avances y reprobados

El reporte de la Condusef muestra el desempeño del resto de los bancos evaluados, reflejando cómo algunos mejoraron tras las observaciones:

Afirme: Pasó de 6.2 a 9.3

Banco del Bajío: Pasó de 6.2 a 8.7

BBVA México: Pasó de 5.3 a 8.6

Sofom Inbursa: Pasó de 4.8 a 8

Scotiabank Inverlat: Pasó de 4.4 a 8

Banorte: Pasó de 6.5 a 7.8

HSBC: Pasó de 6.6 a 7.3

Banamex: Pasó de 1.7 a 6.9

Ualá: Pasó de 4.7 a 6.7

Banca Mifel: Se elevó de 3.9 a 7.5

💳 La CONDUSEF supervisó a 15 bancos sobre transparencia en 𝗖𝗿𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗖𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗧𝗮𝗿𝗷𝗲𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗖𝗿𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗼



🔎 Solo 4 cumplieron totalmente con la norma.



Lee el #comunicado: https://t.co/G5GyR0618K #RevisaComparaDecide pic.twitter.com/CnP5knIae0 — CONDUSEF (@CondusefMX) May 19, 2026

Principales irregularidades detectadas

La Condusef detalló que los incumplimientos normativos más recurrentes en los expedientes de los bancos se concentraron en los siguientes rubros:

Contrato de adhesión

Carátula del contrato

Estado de cuenta

Folleto informativo / página de Internet

El organismo recordó que el crédito en cuenta corriente con tarjeta de crédito es un financiamiento revolvente y aseguró que continuará fortaleciendo estas acciones de supervisión para asegurar productos financieros más claros y seguros.

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