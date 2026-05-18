Cancelación de Líneas Celulares en México: ¿Cuántos Días Quedan para Registrar Número?

Con el objetivo de identificar y suspender las líneas anónimas que son utilizadas para cometer delitos como el fraude, la extorsión telefónica o el secuestro virtual, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) avanza con la campaña de registro obligatorio.

Los usuarios que no vinculen su número telefónico a su Clave Única de Registro de Población (CURP) se enfrentarán a la cancelación de su línea. La fecha límite establecida de manera definitiva por las autoridades es el próximo 30 de junio. Cumplido este plazo, las restricciones comenzarán a aplicarse de manera inmediata.

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¿Qué pasa si no registro mi línea antes de la fecha límite?

Si llega el 1 de julio y el trámite no ha sido completado, las consecuencias para el usuario serán las siguientes:

Suspensión y cancelación del servicio : La línea telefónica dejará de funcionar de forma regular. El usuario ya no podrá acceder a los servicios que estaban directamente ligados a su número.

: La línea telefónica dejará de funcionar de forma regular. El usuario ya no podrá acceder a los servicios que estaban directamente ligados a su número. Sin llamadas ni datos móviles : No será posible realizar ni recibir llamadas telefónicas, enviar o recibir mensajes de texto (SMS), ni navegar con datos móviles. Esto incluye la imposibilidad de usar aplicaciones de mensajería instantánea o plataformas bancarias.

: No será posible realizar ni recibir llamadas telefónicas, enviar o recibir mensajes de texto (SMS), ni navegar con datos móviles. Esto incluye la imposibilidad de usar aplicaciones de mensajería instantánea o plataformas bancarias. Excepciones de emergencia: La línea suspendida únicamente quedará habilitada para recibir alertas sísmicas o mensajes provenientes de números de emergencia oficiales.

A pesar de la suspensión, la CRT aclara que el servicio se podrá recuperar y la línea volverá a activarse una vez que el usuario cumpla con el registro obligatorio.

¿Cómo hacer el trámite desde tu celular?

El proceso de registro está a cargo de las compañías telefónicas, es completamente gratuito y se puede completar en menos de 5 minutos siguiendo estos pasos en el portal oficial registratulinea.crt.gob.mx o acudiendo a un centro de atención:

Ingreso : Entra a la página oficial, selecciona tu compañía telefónica e introduce tu número celular.

: Entra a la página oficial, selecciona tu compañía telefónica e introduce tu número celular. Identificación : Captura una fotografía de tu credencial de elector (INE) o identificación oficial vigente por ambos lados para verificar el documento.

: Captura una fotografía de tu credencial de elector (INE) o identificación oficial vigente por ambos lados para verificar el documento. Prueba biométrica: Valida tu identidad utilizando la cámara de tu celular siguiendo las instrucciones en pantalla. Se solicita únicamente esta prueba para verificar que eres una persona real (la CRT aclara que no se almacenan datos biométricos como huella digital o iris).

Valida tu identidad utilizando la cámara de tu celular siguiendo las instrucciones en pantalla. Se solicita únicamente esta prueba para verificar que eres una persona real (la CRT aclara que no se almacenan datos biométricos como huella digital o iris). Confirmación: Una vez completado el flujo, el registro será exitoso. El resguardo y la protección de tu nombre y CURP quedan bajo la seguridad de tu propia compañía telefónica.

Registro para menores de edad

Las autoridades recuerdan que las niñas y niños menores de 18 años que posean un celular también deben tener su línea registrada antes del 30 de junio.

Debido a que los menores no pueden realizar el trámite de forma individual, la madre, el padre o el tutor legal debe hacer el proceso, por lo que la línea telefónica quedará registrada a nombre del adulto que realice la validación.

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