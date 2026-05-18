Caso Chihuahua: FGR Investiga a Empresas Proveedoras y Dueños de Predio de 'Narcolaboratorio'

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, ofreció este lunes 18 de mayo de 2026 nuevos avances de la investigación sobre los hechos derivados de la instalación clandestina de un narcolaboratorio localizado en Morelos, Chihuahua.

Lara López informó que la zona continúa resguardada con auxilio de las fuerzas federales y mientras avanzan con el proceso de embalaje y traslado de las sustancias para su posterior destrucción.

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Asimismo, como parte del proceso de investigación, se indaga la identidad de los dueños del lugar donde se encontraba el narcolaboratorio y la localización de posibles empresas proveedoras.

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Entrevistan a personal de la Defensa

De igual forma, además de entrevistar a personal de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, fueron interrogados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que aparentemente participaron en funciones de seguridad perimetral posterior al hallazgo de la instalación clandestina.

La FGR también se encuentra en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo del narcolaboratorio y si el operativo, que culminó en su localización, se llevó de manera adecuada en términos de la normatividad aplicable.

Destrucción de sustancias

En cuanto a las sustancias encontradas en el sitio, se continúa con su embalaje y traslado para su posterior destrucción, añadió el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR.

"​La FGR refrenda su obligación constitucional y compromiso institucional, relativo a llevar a cabo una investigación objetiva y seria, encaminada a esclarecer los hechos y a combatir la impunidad", refrendó Lara López.

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