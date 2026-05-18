Morena Asegura que No Encubrirá a Nadie y Descarta Desgaste en Partido tras Marchas en Chihuahua

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró hoy, 18 de mayo de 2026, que el partido no encubrirá a nadie y descartó que haya algún desgaste en el partido luego de las marchas en Chihuahua.

“Decirles que hay mucha claridad en el pueblo de Chihuahua. Tanto el presidente López Obrador como nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum), los dos han ganado la elección en el estado de Chihuahua. Así que ellos (la oposición) ya se fueron, pero no se han dado cuenta porque siguen agarrados a la silla y con acciones desesperadas como las que vimos el fin de semana”.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes dijo que en Morena están contentos del resultado de la movilización “porque hay un despertar muy grande en un estado que siempre ha estado acostumbrado a luchar y que encarna el espíritu de la Revolución mexicana y que van a dar muestra en el 2027".

Encuestas son favorables para Morena en Sinaloa

Indicó que a pesar de la tensión en Sinaloa, las encuestas son favorables para su partido para las elecciones en el estado en 2027.

"Respecto al tema de Sinaloa, nosotros acompañamos la postura de nuestra presidenta sobre el respeto a la ley, que no se va a encubrir a nadie y que se esperará, en su caso, las pruebas que se presenten, pero no solo en este caso, sino cualquiera de los casos”.

Recordó que el día que tomó protesta como presidenta Nacional de Morena, dejó sentado que “no vamos a permitir corrupción en los gobiernos de Morena, ni en ningún representante de Morena".

Explicó que junto con la Comisión Nacional de Elecciones y de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido estarán más proactivos para detectar algún tema, escuchando a la militancia.

"Decirles que bueno, se presentó hace una semana por parte de la presidenta, a ver si en la siguiente semana la presentamos aquí, la encuesta de cómo estamos, Morena en Sinaloa. El pueblo sabe que se ha trabajado por la gente, que los programas del Binestar han llegando, que hay inversión pública, así que estamos bien, nos va ir bien en 2027", destacó la líder nacional de Morena.



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