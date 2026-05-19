Expresidente Zapatero es Imputado por Organización Criminal en Caso de Rescate de Aerolínea.

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, es investigado por presunto tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a Venezuela, durante la pandemia de Covid-19, anunció este martes 19 de mayo la Justicia española.

La causa indaga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea. El político izquierdista fue imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dijo que convocó al exjefe del gobierno el próximo 2 de junio para interrogarle sobre "el rescate de la compañía aérea Plus Ultra", que recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en 2021.

Zapatero fue presidente del Gobierno de 2004 a 2011. Es la primera vez en democracia que se realizan este tipo de acusaciones contra un exmandatario del país ibérico.

La Fiscalía Anticorrupción recibió peticiones de colaboración de Francia y Suiza para investigar una supuesta red de lavado de dinero vinculada a Venezuela que también tendría operaciones en España.

Catean sus oficinas

Este martes, agentes están registrando la oficina del exjefe del ejecutivo socialista y otras tres sedes mercantiles, informaron a EFE fuentes jurídicas y confirmó el Poder Judicial de España.

En 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el recurso del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

La imputación fue decidida por el juez José Luis Calama que el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre esta causa que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra.

"El magistrado ha acordado también, una vez levantado el secreto de las actuaciones, el registro de la Oficina del expresidente del Gobierno y otras tres sociedades mercantiles", se indicó en un comunicado.

"Calama, titular de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, aceptó el pasado 3 de marzo la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra, después de que el Juzgado de Madrid que hasta entonces investigaba los hechos se inhibiera en favor del tribunal central", se agregó.

La Audiencia Nacional cita al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos



Deberá comparecer el 2 de junio en el procedimiento judicial en el que se investiga el rescate de Plus Ultra



📄 https://t.co/6t98snspSw — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) May 19, 2026

Las autoridades indagan si la aerolínea utilizó de forma irregular los 53 millones de euros que recibió del Gobierno español como rescate y si parte de esos recursos están vinculados con una red de lavado de dinero con fondos procedentes de Venezuela.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el dinero del rescate no se habría usado para mantener a flote a Plus Ultra, sino para pagar préstamos anteriores otorgados por empresas presuntamente vinculadas a una red delictiva.

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Con información de Agencias

ASJ