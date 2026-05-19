Legisladores Ven Oportunidad con Reforma Judicial; Senado Busca Aprobación Antes del 3 de Junio

Legisladores ven oportunidad de corregir la reforma judicial, con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la fecha de la elección judicial y trasladarla a 2028, mientras que en el Senado esperan que el proyecto sea aprobado antes del 3 de junio.

La presidenta de la Cámara baja, Kenia López Rabadán, dijo que la reforma constitucional del Ejecutivo federal será una coyontura para terminar con los "juzgadores de acordeón".

"Es una gran oportunidad para corregir la reforma judicial, es una gran oportunidad para que no se repitan los electos por acordeones, sería también una gran oportunidad para que esas carreras, que han costado décadas de construir, no se destruyan por una bolita de tómbola”, afirmó la panista.

En tanto el líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que la iniciativa presidencial será recibida el próximo jueves 21 de mayo por la Comisión Permanente, y de ahí será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis.

Por lo que el periodo extraordinario al que citará la Permanente se realizaría la próxima semana.

"Estamos hablando que el periodo extraordinario podrá ser como el martes o miércoles de la semana próxima, pueden ser dos o tres días, es lo que estamos revisando con los grupos parlamentarios para la convocatoria que va a aprobarse el próximo jueves en la Comisión Permanente", explicó.

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En otro tema, el también presidente de la Junta de Coordinación Política dio a conocer una carta que envió al Comité de Transparencia para que reconsidere su decisión de resguardar por cinco años la información relativa a la elección de los tres últimos consejeros electorales del INE, y la haga pública.

Senado alista la ruta del proceso expedito

En el Senado de la República se alistan para sacar adelante, a la brevedad, la nueva reforma judicial anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que prometió enviar este lunes 18 de mayo.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, quien encabezará el dictamen de la iniciativa, coincidió en que esperarán que se apruebe la convocatoria en la sesión de la Permanente del y después a que sea aprobada por comisiones y el pleno de San Lázaro.

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Dejó claro que ambas cámaras deberán realizar un proceso ágil y expedito porque la reforma debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el próximo 3 de junio, para que entre en vigor a tiempo.

"Tenemos una fecha límite para poder reformar la Constitución o las leyes electorales para que comience el proceso electoral el año próximo; entonces tendría que hacerse, por supuesto, todo terminado, dictaminado, cantada la constitucionalidad, a más tardar el 3 de junio", dijo en entrevista telefónica con N+.

¿Qué se busca corregir?

El morenista, de la línea del grupo Tabasco en el oficialismo, detalló algunos aspectos que podrían arreglarse con la iniciativa de Sheinbaum.

Se trata, explicó, de corregir errores en la elección de jueces y magistrados, como haber suprimido una de las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, utilizar tómbolas para la elección de candidatos e incluso poner fin a los llamados acordeones que la ciudadanía llevó a las casillas en la primera elección judicial para poder recordar los candidatos por los que votarían.

"Lo que se pretende es evitar esa práctica nociva que algunos utilizaron y que quedó demostrado en la elección anterior. Se pretende no saturar al electorado, al pueblo, se pretende facilitar su voto.

"Se tienen que rectificar errores, omisiones, se tiene que llegar a una práctica y esto va a llevar algún tiempo y no se trata de que echando a perder se aprende, no. Se trata de que la experiencia va indicando cómo mejorar", añadió.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, afirmó que la nueva propuesta de reforma judicial "maquilla el desastre" de la elección judicial impulsada por Morena y sostuvo que el gobierno está regresando a mecanismos que antes criticaba.

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Por eso, adelantó que la bancada priísta, votará en contra.

“Sólo están maquillando el desastre. Están maquillando el desastre. Están regresando nuevamente a los a lo que nosotros conocíamos en la carrera judicial como los exámenes de oposición, ahora le llaman capacitación", dijo.

"Se dieron cuenta que los que llegaron simple y sencillamente no tienen la capacidad para la impartición de justicia. Yo adelanto en congruencia a lo que hemos hecho siempre, vamos a votar en contra. O sea, no podemos avalar nosotros este desaseo", señaló.

Acusó que la reforma busca mantener el control político sobre el Poder Judicial.

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Con información de Héctor Guerrero, Claudia Flores y Juan Pablo Narcia

ASJ