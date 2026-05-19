Mexicanos Pasan 6 Horas Diarias en Internet y se Prevé Mayor Uso en Mundial, Revela Estudio

En México, el uso de internet ya equivale a una jornada laboral, ya que usuarios en ciudades pasan en promedio seis horas al día conectados, según un estudio de la Asociación de Internet MX.

Diana Arboleya, especialista en análisis de comportamiento digital, dijo que incluso hay quienes navegan más de nueve horas en la red, pero se trata de usuarios intensivos que representan la cuarta parte de la muestra analizada.

"El tiempo de conexión son seis horas en promedio, prácticamente una jornada laboral. Ahora observen los que se conectan más de nueve horas, es 24%, ahí tienen a los heavy users.

"Pero en promedio seis horas, otra vez, ya no es pensar en el internet como algo separado, o sea, estamos permanentemente ahí por muchas horas, por muchos medios, por muchos lugares", explicó.

Entre los hallazgos, se concluyó que el 73% de internautas se conecta vía Wi-Fi.

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Mientras que WhatsApp domina un ecosistema donde el usuario promedio tiene 4.6 redes activas, con 91% de usuarios. Le sigue Facebook, que lo usa el 85%.

¿Qué se consume más?

Las principales actividades que realizan los mexicanos en línea son:

Para enviar mensajes por aplicación de mensajería instantánea.

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Para acceder a redes sociales o plataformas.

Para ver películas y series.

Para escuchar música, podcast y radio.

Aumentará uso en el Mundial

A menos de un mes de la Copa Mundial de la FIFA, se prevé un incremento en el tiempo de conexión.

Sin embargo, solo el 58% de los encuestados manifestó sentir entre mucho y algo de interés, un 24% declaró tener poco interés y el 18% ningún interés, lo cual también varía entre generaciones.

Diana Arboleya dijo que será un reto generar atracción de la competencia internacional entre la población más joven.

"Durante el Mundial, el 40 te dice que no cambia su comportamiento pero 60 dice que sí, y de esos 60, la gente utiliza más sus redes sociales", señaló.

"Los Z y los milennials también dicen pasaré más tiempo en internet", añadió.

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"Lo que más sorprende precisamente ha sido el dato. Vemos que no tienen interés o no necesariamente no lo ven con interés, lo ven con menos relevancia es la generación Z y los milennials, aquí encontramos un primer dato de lo que es el reto que va a significar e integrar a esta generación a toda la fiesta mundialista", apuntó.

📊 "El internet es primero social, después transaccional". Diana Arboleya Comas de @Offerwise revela los datos del #EstudioDeHábitos2026:

🌐 73% se conecta vía Wi-Fi.

📱 WhatsApp (91%) y Facebook (85%) dominan un ecosistema donde el usuario promedio tiene 4.6 redes activas. pic.twitter.com/uLFUZdNsW6 — Asociación Mexicana de Internet, A.C (@Asoc_InternetMX) May 18, 2026

El sintonizante del Mundial usará de forma simultánea los dispositivos, ya que uno de cada cuatro declaró interactuar constantemente con diferentes dispositivos al mismo tiempo.

En ese sentido, la televisión abierta se perfila como la principal vía para seguir el torneo, seguida por redes sociales, plataformas de streaming y televisión de paga.

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Con información de Mónica Garduño

ASJ