Adiós Internet en tu Celular: Alertan por Suspensión si no Registras tus Datos en Esta Fecha

El uso cotidiano de tu celular podría cambiar en caso de que no completes un trámite a tiempo, porque el Comisión Reguladora de Telecomunicaciones alertó qué pasará si no registras tus datos en tu compañía de celular antes de la fecha límite. En N+ te detallamos qué dijeron.

En ese sentido indicaron que quienes no registren su línea telefónica antes del 30 de junio enfrentarán una suspensión parcial de servicios a partir del 1 de julio, entre ellos, el uso de datos móviles, por lo que si sueles usarlos diariamente para tus actividades toma en cuenta que en N+ te compartimos ¿Cómo Registrar Mi Celular con CURP e INE? Links para Vincular Número de Teléfono en Línea.

¿Qué pasa si no registras tu línea a tiempo?

El 30 de junio es la fecha límite para completar el registro. A partir del 1 de julio, las líneas que no estén registradas no perderán el número, pero sí tendrán restricciones en su funcionamiento.

En esos casos, los usuarios solo podrán realizar llamadas a servicios de emergencia y atención ciudadana, como el 911, además de recibir mensajes de alertamiento, como los relacionados con la alerta sísmica, y comunicarse con su compañía telefónica.

Sin embargo, no será posible realizar los siguiente:

Hacer ni recibir llamadas convencionales.

Enviar o recibir mensajes SMS.

No s epodrán utilizar datos móviles.

En breve más información.

FBPT