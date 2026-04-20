Así Fue el Ataque en Teotihuacán Hoy: Reportan Dos Muertos por Disparos en Zona Arqueológica

Hoy, 20 de abril de 2026, se reportaron dos muertos por disparos en Teotihuacán, en el Estado de México, en N+ te indicamos cómo fue el ataque en la Zona Arqueológica.

El incidente ocurrió en la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más visitados del sitio. Testimonios señalan que un hombre abrió fuego contra varias personas que se encontraban en la zona.

Video: Video: Momento en que un Sujeto Dispara en la Zona Arqueológica Teotihuacán

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que en la zona se lleva a cabo un operativo para atender lo sucedido. De forma preliminar hay dos muertos y 5 personas lesionadas luego de que un hombre disparó y posteriormente, se quitó la vida.

"Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica", precisaron las autoridades.

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¿Qué pasó hoy en Teotihuacán?

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que al arribar al sitio, se confirmó la muerte de dos personas, entre ellas una mujer de nacionalidad canadiense. La otra persona fallecida correspondería al presunto agresor.

Visitantes nacionales y extranjeros fueron desalojados del sitio mientras debido a las labores de atención y peritaje. En los accesos se mantuvo presencia policial y el ingreso quedó restringido.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión, con personas intentando resguardarse o abandonar la zona ante el sonido de los disparos.

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