"Había Gente como Rehenes": Testigo Narra a N+ Cómo Fue Balacera en Teotihuacán
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Una turista que fue testigo de los hechos aseguró que el tirador tenía a varias personas como rehenes
Una turista relata el momento en que un hombre comenzó a disparar desde lo alto de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán; asegura que tomó a mujeres como rehenes
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Este lunes, 20 de abril de 2026, se registró una balacera en la zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México (Edomex), que dejó como saldo dos muertos y seis heridos.
Laura Torres, una mujer que fue testigo de los hechos y grabó varios videos de los hechos, relató a N+ que el tirador tenía a varias personas como rehenes.
"Vi al chico que estaba disparando arriba en la pirámide y sí, había mucha gente, tenía gente como rehenes, al poco tiempo yo vi que dejó bajar a una persona, a una chica, la dejó bajar, por cierto momento yo pensé que le iba a disparar por la espada, pero no, gracias a Dios la dejó, al poco rato dejó bajara a un chico, igual, pero los rehenes ahí seguían", aseguró.
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Más de 20 detonaciones de arma de fuego en Teotihuacán
La turista originaria de Taxco, Guerrero, relató que otra persona que pensó que era policía disparó cuando estaba a la mitad de la pirámide y que se escucharon más de 20 detonaciones de arma de fuego, aunque no logró ver qué tipo de arma se trataba, pues ella estaba lejos, cerca de la puerta tres.
“De hecho había una persona que yo pensé que era un policía, pero no, era un turista, una turista, que le disparó, estaba a la mitad de la pirámide acostada pues porque estaba mal".
Aclaró que no vio si el tirador se disparó solo o fue abatido, que solo escuchó los disparos; dijo que la autoridad "tardó un poco" en llegar al lugar.
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Con información de N+
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