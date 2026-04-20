Tiroteo en Teotihuacán Hoy: ¿Quiénes Son los Muertos de la Balacera en las Pirámides?

Una balacera sacudió este lunes, 20 de abril de 2026, la Zona Arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios arqueológicos más visitados de México y Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987.

Un hombre abrió fuego desde la Pirámide de la Luna, dejando al menos una persona muerta y varias más heridas.

Video: Momento en que un Sujeto Dispara en la Zona Arqueológica Teotihuacán.

¿Quiénes son las víctimas del tiroteo en Teotihuacán?

El secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Cristóbal Castañeda, confirmó que las dos personas fallecidas son el agresor y una mujer de origen canadiense, quien murió a causa de los disparos. Entre los lesionados hay una persona de origen ruso.

"El agresor se quitó la vida; únicamente las dos personas que tenemos sin vida son el agresor y una mujer. Hay cuatro lesionados, una canadiense y la otra es rusa", señaló Castañeda.

Las identidades de las víctimas no habían sido divulgadas al cierre de esta nota, ya que las autoridades se encontraban en proceso de identificación. Castañeda también explicó que aún faltaba revisar al agresor para determinar si portaba armas adicionales y pidió esperar los resultados periciales.

Siete personas hospitalizadas, entre ellas un menor

IMSS Bienestar informó que siete personas recibían atención médica en el Hospital General de Axapusco, entre ellas una persona menor de edad. Del total, cuatro presentaban lesiones por arma de fuego, una tenía una fractura, otra fue atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad. Todos permanecían bajo valoración y seguimiento permanente acorde a su condición clínica.

Turistas de varios países, testigos del caos

La balacera generó pánico entre los visitantes presentes en la zona. Dos personas cayeron al intentar protegerse de los disparos. Entre los turistas afectados había visitantes provenientes de Austria, quienes llegaron al sitio con la intención de recorrer las pirámides y quedaron desconcertados por lo ocurrido.

Turistas reportaron que se desató una balacera dentro de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Un hombre armado en la pirámide de la Luna habría comenzado a disparar, más detalles en https://t.co/UFPlc4Ostu pic.twitter.com/6alwrh8gXQ — NMás (@nmas) April 20, 2026

El operativo en Teotihuacán

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, Grupo Relámpagos, Protección Civil, Servicios de Urgencias del Estado de México y la Cruz Roja Mexicana. Personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), en coordinación con el gobierno del estado, brindaba atención a las víctimas. Las investigaciones ya habían iniciado en el lugar de los hechos.

En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

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CT