Moviliza Choque de Pipa y Camioneta en Avenida Juárez en Guadalupe, Nuevo León

El choque entre una pipa de gas LP y una camioneta particular generó una intensa movilización de autoridades de rescate. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes 5 de junio sobre la avenida Juárez, a uno metros de la estación del metro Lerdo de Tejada, en Guadalupe, Nuevo León.

Según testigos, el percance se habría registrado cuando la camioneta particular detuvo su marcha, generando que la pipa no alcanzara a frenar y terminara por impactarse con este vehículo. Este choque generó pánico entre conductores y locatarios cercanos debido a que este impacto provocó que el gas que era transportado en este vehículo terminara fugándose.

De inmediato a este punto se movilizaron elementos de Protección Civil de Guadalupe y del Patronato de Bomberos de Nuevo León, quienes de inmediato comenzaron con los trabajos correspondientes para reparar la fuga. Varias unidades de la Policía Municipal acordonaron la avenida Juárez para evitar el paso de vehículos ante el temor de que se registrara una explosión.

Investigan choque de pipa en Guadalupe

Minutos más tarde se logró controlar esta fuga de gas, pero los carriles de esta avenida continuaron cerrados debido a que ambos vehículos quedaron sobre la via con severos daños. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas de gravedad. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se vuelva abrir el paso vehicular.

Serán las autoridades correspondientes quienes comiencen las investigaciones correspondientes para determinar como ocurrieron estos hechos y así poder deslindar las responsabilidades correspondientes. En el sitio fueron vistas varias cámaras del C4 de Guadalupe, por lo que se espera que sean analizadas para observar el momento de este percance vial.