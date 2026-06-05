Moviliza Choque de Pipa y Camioneta en Avenida Juárez en Guadalupe, Nuevo León

La avenida Juárez tuvo que ser cerrada durante una hora debido a que se registró una fuga de gas en este accidente vehícular

Choque entre pipa y camionetaFoto: N+

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Accidente en Guadalupe: una pipa de gas LP impacta contra una camioneta en Av. Juárez, causando una fuga de gas. Las autoridades investigan el incidente. Conoce más sobre este suceso.

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