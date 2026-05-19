Alerta de Viaje en México por Ébola: ¿A Dónde Piden Autoridades Mexicanas No Ir por Nuevo Brote?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia internacional por el nuevo brote de ébola, por lo que México lanzó una alerta preventiva de viaje ante el virus; en N+, te decimos a dónde no debes ir para evitar algún contagio, según la información oficial de la Secretaría de Salud.

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de mayo de 2026, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), dio un reporte sobre la situación del ébola en México y expuso que el virus se localiza en África y se relaciona con la población de murciélagos.

De acuerdo con el secretario de Salud, el ébola genera cuadros de fiebre hemorrágica asociados con altas tasas de letalidad.

Dijo que el virus se transmite por contacto directo con fluidos como saliva, sangre, vómito, heces, orina o semen, de personas infectadas y con síntomas.

David Kershenobich aclaró que el ébola no se transmite a través del aire y que no hay ningún tratamiento aprobado que neutralice la actual cepa Bundibugyo.

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¿A dónde no debes viajar por el nuevo brote de ébola 2026?

El secretario de Salud subrayó que México emitió una alerta preventiva de viaje por el virus de Ébola, documento que indica que se deben evitar viajes a la República Democrática del Congo y Uganda, en África, para evitar contagios.

El funcionario agregó que también hay vigilancia epidemiológica, por si algún mexicano viaja a la República Democrática del Congo o Uganda.

Kershenobich afirmó que ante las enfermedades epidemiológicas que están ocurriendo actualmente en el mundo: hantavirus y ébola, que son motivo de emergencia sanitaria, “estamos preparados y vigilantes si pudiera presentarse algún caso en el país”.

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¿Qué hacer si viajas a República Democrática del Congo o Uganda?

De acuerdo con la alerta de viaje de la Secretaría de Salud, antes del viaje debes:

Identificar previamente servicios médicos en su destino.

Seguir en todo momento las indicaciones emitidas por autoridades sanitarias nacionales e

internacionales.

Evitar los viajes no esenciales a países y zonas con brotes activos.

Si es indispensable viajar, consular las Guías del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, documentos que puedes consultar en este link.

Durante el viaje, debes atender las siguientes indicaciones:

Lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel.

Evitar contacto con personas enfermas o con síntomas infecciosos.

Evitar compartir objetos contaminados con fluidos corporales.

Si presentas síntomas, pedir atención médica inmediata y mantener comunicación con la o las embajadas de su destino.

Informar a personal sanitario sobre antecedentes recientes de viaje internacional, particularmente si has visitado regiones con brotes activos.

Y después del viaje:

Si en los 21 días posteriores de tu regreso presentas fiebre, debilidad intensa, cefalea, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal y sangrado inexplicable, no te automediques, mantén el aislamiento y comunícate por teléfono con las autoridades sanitarias locales e informa tu antecedente de viaje.

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Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

Mapa de la República Democrática del Congo, en África

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Con información de N+.

RMT