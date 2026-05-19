Bloqueos en Carreteras Hoy: Capufe y Guardia Nacional Informan Estado de las Autopistas
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Entérate dónde hay bloqueos hoy y cuál es el estado de las carreteras, en México
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México atraviesa por una jornada continua de manifestaciones, protestas y bloqueos en varios puntos del país; en N+, te decimos el estado de las carreteras y autopistas hoy, 19 de mayo de 2026, según la información oficial de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional.
Toma tus precauciones: Transportistas y campesinos convocaron para mañana, 20 de mayo de 2026, a una mega marcha hacia la Ciudad de México (CDMX), con una concentración masiva en el Ángel de la Independencia, por lo que se prevén bloqueos en algunas zonas.
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Además, aquí te informamos lo que pasa hoy en la Autopista México-Querétaro.
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¿Dónde hay bloqueos carreteros hoy?
A continuación, te damos un reporte oportuno y detallado sobre el estado de las carreteras hoy, ya sea por bloqueos, manifestaciones, marchas o accidentes, según Capufe y la Guardia Nacional.
- 04:13 horas: Bloqueo de manifestantes que solicitan la presencia de autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en los siguientes puntos: Carretera San Miguel de Allende-Buenavista y en la Libre Querétaro-San Luis Potosí, en Querétaro.
- 04:53 horas: Cierre total en la autopista La Tinaja-Isla, en Veracruz, por un accidente a la altura del kilómetro 92.
- 05:08 horas: Cierra a la circulación en ambos sentidos de la Autopista Durango-Mazatlán, en el kilómetro 172 por el incendio de un tracto camión. Los puntos bloqueados son: Dirección a Durango, desde la Plaza de Cobro Mesillas y rumbo a Mazatlán, desde la Plaza de Cobro Coscomate.
Información en desarrollo...
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Con información de N+.
RMT