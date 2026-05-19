Bloqueo en la Carretera Querétaro-San Luis Potosí Lleva 24 Horas Causando Gran Caos

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño, afirmó que detrás del bloqueo realizado por habitantes de La Versolilla sobre la carretera federal 57 existen intereses ajenos al movimiento y advirtió que no se permitirá que las manifestaciones deriven en actos fuera de la ley.

El funcionario estatal señaló que durante la protesta se registró el presunto secuestro de dos camiones, uno de ellos perteneciente al municipio, además de amenazas y agresiones contra servidores públicos que acudieron a la zona.

“Se están cometiendo delitos, hay secuestro de vehículos, amenazas y agresiones contra servidores públicos”, declaró.

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¿Qué acciones tomará el Gobierno del Estado ante el bloqueo?

Eric Gudiño informó que se presentarán las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar el Estado de derecho, además de solicitar la intervención de la Guardia Nacional para atender la situación y liberar la vialidad.

Asimismo, alertó sobre la presencia de un camión que transporta materiales peligrosos y que permanece atrapado dentro de la zona bloqueada, situación que podría representar un riesgo para la población y los automovilistas.

El secretario destacó que el cierre de la carretera federal 57 ha provocado importantes afectaciones debido a que se trata de una de las vialidades más transitadas del país, impactando tanto a transportistas como a miles de conductores.

Finalmente, reiteró que el Gobierno estatal mantendrá el diálogo con los habitantes para atender sus demandas, aunque insistió en que debe prevalecer el respeto a la legalidad y a los derechos de terceros.

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