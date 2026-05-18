Bloquean Carretera Querétaro–San Luis Potosí por Falta de Agua; Cerrados Ambos Sentidos

Habitantes de la comunidad de Jofrito, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, realizaron un bloqueo sobre la carretera Querétaro–San Luis Potosí para exigir el suministro regular de agua potable en sus viviendas.

Los inconformes señalaron que actualmente reciben el servicio mediante tandeos y pipas; sin embargo, denunciaron que el abasto continúa siendo insuficiente, por lo que solicitaron a las autoridades una solución permanente para sus domicilios.

Te Podría Interesar: Gobierno de Querétaro Veta a Gerardo Ortiz por Cantar Canciones con Apología del Delito

¿Qué provocó el cierre de la carretera?

Los habitantes aseguraron que la falta de agua y las fallas en el suministro los llevaron a manifestarse para exigir una atención inmediata a la problemática.

Con tambos, llantas y diversos objetos, los manifestantes mantuvieron el cierre en los límites entre Querétaro y Guanajuato, situación que generó tráfico intenso en ambos sentidos de la vialidad.

En la zona se mantiene presencia de elementos de la Guardia Nacional con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la seguridad de automovilistas y manifestantes.

Se espera que autoridades estatales y municipales logren acuerdos con los habitantes para liberar la carretera y atender las demandas relacionadas con el suministro de agua potable.

Historias Recomendadas: