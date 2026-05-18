Gobierno de Querétaro Veta a Gerardo Ortiz por Cantar Canciones con Apología del Delito

El cantante Gerardo Ortiz fue vetado para futuras presentaciones en Querétaro, luego de que durante su participación en la Feria del Grano y la Cantera de Pedro Escobedo interpretara canciones consideradas como apología del delito.

La medida fue confirmada por el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño, quien señaló que el artista incumplió los lineamientos establecidos por las autoridades estatales para evitar contenidos que promuevan la violencia en espectáculos públicos.

“De antemano te puedo decir que Gerardo Ortiz al menos no volverá a cantar otra vez aquí en Querétaro porque no cumplió lo que había firmado”, declaró el funcionario estatal.

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¿Por qué no fue suspendido el concierto durante la presentación?

El secretario de Gobierno explicó que correspondía al municipio de Pedro Escobedo determinar la suspensión del evento, ya que cuenta con las facultades legales para aplicar el reglamento local derivado del decreto estatal.

“Es una facultad que tienen los propios municipios, recuerden que el decreto se emitió por el gobierno estatal, pero la reglamentación se hizo por los gobiernos municipales”, puntualizó.

La presentación del cantante generó polémica debido a la postura oficial que mantiene Querétaro contra los espectáculos y contenidos musicales que hagan apología de la violencia o del crimen organizado.

Finalmente, las autoridades estatales reiteraron que continuarán aplicando lineamientos y medidas en eventos masivos con el objetivo de evitar la normalización de la violencia en espacios públicos.

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