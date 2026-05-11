Director de Policía Municipal de Tamazunchale en SLP fue Detenido con Arma y Droga

El secretario de Seguridad Pública del estado, Jesús Juárez Hernández, confirmó la detención del director de la Policía Municipal de Tamazunchale, luego de que durante una revisión se detectaran diversas irregularidades.

De acuerdo con las autoridades, al funcionario le fue encontrada un arma de fuego que no estaba registrada, además de presuntas sustancias ilícitas.

El titular de Seguridad explicó que actualmente la Fiscalía General del Estado es la instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar los delitos que podrían imputarse al mando policial.

La detención ocurrió como parte de las revisiones permanentes que se realizan a las corporaciones municipales para verificar que los elementos estén debidamente registrados y cumplan con los requisitos establecidos por la federación y el estado.

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¿Qué revisan las autoridades en las policías municipales?

Juárez Hernández detalló que estas inspecciones buscan confirmar que los policías cuenten con registro oficial como personal de seguridad pública, además de revisar temas relacionados con exámenes de control y confianza y capacitación.

El secretario agregó que durante este año ya han sido detenidos los jefes policiacos de Matehuala, Villa de Reyes y ahora Tamazunchale, derivado de distintas irregularidades detectadas en las corporaciones municipales.

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