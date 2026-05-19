Marchas HOY 19 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
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Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
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Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 19 de mayo de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 15 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
La Unión de Comerciantes y Romerías Tradicionales de la República Mexicana, A.C. marcharán de:
07:00 Horas.
- Anillo de Circunvalación y Av. Fray Servando Teresa de Mier, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Av. Fray Servando Teresa de Mier y Av. 20 de Noviembre, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Con destino al edificio de Gobierno.
Cuauhtémoc
La Comunidad Politécnica marchará de:
10:00 Horas.
- Estación Allende, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Tacuba y Motolinia, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Con destino a la Secretaría de Educación Pública.
Concentraciones
Benito Juárez
Ganaderos de diversos estados de la República Mexicana se concentrarán en:
11:00 Horas.
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Av. Municipio Libre No. 377, Col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
Rodadas ciclistas
Xochimilco
Xochimilco en Bici rodarán de:
20:30 Horas.
- Prolongación División del Norte. No. 4901, Col. San Lorenzo la Cebada.
- Con destino a Av. Pdte. Plutarco Elías Calles No. 974, Col. Reforma Iztaccíhuatl, en Norte, alcaldía Iztacalco.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
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Con información de SSCCDMX
LECQ